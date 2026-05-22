문희준♥소율, 자식 농사 벌써 성공…4살子 '천재적 DNA' 피아노 실력

사진=유튜브 영상 캡처/스포츠조선DB

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[스포츠조선 정안지 기자] 가수 문희준의 4살 아들이 남다른 음악적 재능을 드러내며 '천재 DNA'를 입증했다.

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22일 유튜브 채널 'JAM2 HOUSE 재미하우스'에는 "4살이 엘리제를 위하여를?! 독학으로 깨우친 4살의 피아노 연주!"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 문희준의 둘째 아들 희우 군은 4세라는 어린 나이가 믿기지 않을 만큼 놀라운 피아노 실력을 보여 눈길을 끌었다. 특히 아빠 문희준이 단 한 번 알려준 영어 음이름을 정확히 기억하는 것은 물론, 음에 맞는 건반까지 척척 찾아내 감탄을 자아냈다.

희우 군은 태플릿을 활용해 피아노를 연주했고, 이를 지켜보던 문희준은 "이제는 게임도 안 하고 건반으로 노는 것만 한다"라면서 흐뭇한 미소를 지었다. 또한 희우 군은 레고하면서도 입으로 피아노 소리를 내는 등 일상에서도 음악에 푹 빠진 모습으로 눈길을 끌었다.

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특히 희우 군은 TV 시청 중 알파벳 'E'가 나오자 바로 피아노로 달려가 "'러시(Rush ) E' 다"라면서 정확하게 'E' 건반을 눌러 아빠를 놀라게 했다. 그러면서 '러시(Rush )'까지 연주하면서 아빠를 꼭 닮은 DNA를 뽐내며 남다른 음악 감각을 자랑했다.

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이어 문희준은 "C는 뭐냐"라고 물었고, 희우 군은 바로 '도'를 눌렀다. 문희준은 "어떻게 아는 거냐. 아빠가 안 알려줬는데. 그때 한번 이야기해 줬다"라면서 계속해서 감탄을 쏟아냈다.

이후 희우 군은 자신감 넘치는 표정으로 '엘리제를 위하여'를 연주했고, 문희준은 "너무 잘한다"라면서 아낌없는 박수를 보냈다.

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앞서 희우 군은 악보 없이 피아노를 연주하는 것은 물론 유튜브 영상만 보고 독학으로 곡을 따라 치는 모습으로 놀라움을 안겼다.

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한편, 문희준과 소율은 지난 2017년 결혼했으며, 현재 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

anjee85@sportschosun.com