고태용 "중3 이종석, 내가 키웠다"…'고태용 보석함' 속 톱스타 인맥 대방출

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 천재 패션 디자이너 고태용이 배우 이종석과의 영화 같은 인연부터 전현무의 반전 '완판' 신화까지 공개하며 예능 정복에 나선다.

Advertisement

KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(연출 최승희/이하 '사당귀')는 일할 맛 나는 일터를 만들기 위한 대한민국 보스들의 자발적인 역지사지, 자아성찰 프로그램. 지난 회 기준 206주 연속 동시간대 예능 1위를 이어갔다. (닐슨 코리아 기준)

오늘(24일) 방송되는 '사당귀'에 뉴 보스로 출격하는 천재 디자이너 고태용이 "내 쇼에 세워서 유명해진 모델은 이종석"이라고 밝히며 '마이더스의 손'을 인증한다.

고태용은 "디자이너 데뷔 전에 쇼핑몰에서 아르바이트를 했는데 그 때 모델 막내가 이종석이었다"라며 "맨날 둘이 바닥에 앉아 유명한 패션 디자이너, 유명한 모델이 되고 싶다며 수다를 떨었다. 종석이가 그 때 중3"이라며 뮤즈 이종석과의 첫 만남을 공개한다.

Advertisement

고태용은 "종석이를 처음 봤을 때 진짜 완벽한 피사체였다. 항상 '내가 디자이너가 되면 네가 내 메인 모델이 되어줘'라고 종석이한테 이야기했다"라며 지금까지도 뮤즈이자 절친한 동생이라고 밝혀 관심을 모은다.

Advertisement

그런가 하면, 이종석, 변우석, 남주혁, 장기용, 주우재 등 '고태용의 보석함' 속 수많은 톱스타를 제치고 뜻밖의 인물이 개티 '품절대란'을 일으킨 주인공으로 지목돼 스튜디오를 들썩이게 한다.

고태용이 "몇 년 전에 전현무가 입고 나왔던 프렌치 불독 티셔츠가 몇백장 팔리고 품절 대란을 일으켰다"라고 밝힌 것.

Advertisement

고태용은 "전현무의 어떤 포인트로 사람들이 구매를 했을까? 이게 회사 창립 이래 최대의 미스터리였다"고 밝히며 웃음을 터트린다.

Advertisement

갑자기 튀어나온 자신의 이름에 전현무는 눈을 휘둥그레뜨며 "내가 뭘 솔드아웃 시켰다고?"라고 깜짝 놀란다.

이어 "나 예능계 지디였어?"라며 천재 디자이너의 완판남 인증에 뜻밖의 자아발견으로 스튜디오를 웃음바다로 만들었다는 후문.

이종석을 키운 '마이다스의 손' 고태용의 황금 인맥은 '사당귀' 본방송에서 확인할 수 있다.

narusi@sportschosun.com