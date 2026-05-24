정민찬, '스타벅스 논란' 이틀 만에 재차 사과… "사회적 분위기 인지 못 해, 깊이 반성"

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[스포츠조선 김준석 기자] 뮤지컬 배우 정민찬이 '스타벅스 인증샷'으로 불거진 역사 의식 논란의 책임을 지고 출연 중이던 작품에서 중도 하차했다.

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논란 발생 이틀 만에 정민찬은 재차 사과문을 올리며 고개를 숙였다.

정민찬은 23일 오후 자신의 개인 채널을 통해 "최근 올린 게시물로 인해 많은 분께 불편함과 실망을 드리게 된 점 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.

그는 "평소 공연과 연습 등 여러 활동을 혼자 감당하다 보니 최근의 사회적 분위기를 제대로 인지하지 못한 상태에서 게시물을 올렸다"고 해명했다.

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이어 "어떤 의도나 특정한 메시지를 담은 것은 아니었지만, 결과적으로 많은 분께 상처를 드렸다"며 "제가 얼마나 경솔했고 부족했는지 뒤늦게 깊이 깨달았다"고 덧붙였다.

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앞서 정민찬은 지난 20일 스타벅스 매장에서 찍은 일상 사진을 게재했다. 하지만 당시 스타벅스는 5·18 민주화운동 기념일을 전후해 부적절한 마케팅 논란(이른바 '탱크데이')으로 비판받고 있었고, 이 시기에 올린 인증샷은 의도적인 것이 아니냐는 의혹을 샀다.

비난이 거세지자 정민찬은 21일 "현생(현실 인생) 사느라 뉴스나 이슈를 잘 몰랐다"는 취지의 1차 사과문을 올렸으나, 이는 오히려 '무지함을 정당화한다'는 관객들의 공분을 샀다.

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결국 뮤지컬 '디아길레프' 제작사 쇼플레이 측은 22일 "정민찬 배우가 제작사와의 충분한 논의 끝에 공연에서 하차하게 됐다"고 전격 발표했다.

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정민찬은 지난 2월에도 특정 성향의 행사에 이름을 올렸다가 철회하는 등 부침을 겪은 바 있다.

이번 사건 역시 과거의 논란과 '쌍둥이'처럼 닮은 역사 의식 부재가 원인으로 지목되며, 팬들의 실망감은 더욱 커진 모양새다.

주연 배역까지 내려놓게 된 정민찬이 이번 2차 사과를 통해 돌아선 관객들의 마음을 되돌릴 수 있을지 귀추가 주목된다.

narusi@sportschosun.com