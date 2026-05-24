'나솔' 31기 영숙, 뒷담화 논란 속 법적 대응 선언…"허위사실 중단해달라"

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[스포츠조선 김준석 기자] SBS Plus·ENA '나는 SOLO' 31기 영숙이 자신을 둘러싼 허위 사실과 사진 유포에 대해 강력한 법적 대응을 시사했다.

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24일 31기 영숙은 자신의 SNS를 통해 "현재 온라인 커뮤니티와 SNS에서 사실이 아닌 내용과 함께 타인의 사진이 제 사진인 것처럼 잘못 유포되고 있는 사례들을 확인했다"고 밝혔다.

특히 그녀는 "안경과 마스크를 착용한 사진 속 인물은 제가 아니다"라고 강조하며 해당 사진의 확산을 즉시 중단해달라고 요청했다.

영숙은 "지속적인 허위사실 유포 및 과도한 비방 게시물에 대해서는 현재 자료를 수집 중"이라며 "필요한 경우 법적 대응을 검토하고 있다"고 덧붙였다.

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최근 방송 이후 쏟아지는 악성 댓글과 루머에 대해 더 이상 묵과하지 않겠다는 의지로 풀이된다.

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31기 영숙은 최근 방송에서 동료 출연자인 순자를 향한 뒷담화와 경수를 향한 압박 면접식 대화법으로 여론의 뭇매를 맞아왔다.

지난 20일 방송에서 경수가 위경련으로 아픈 순자에게 슈퍼데이트권을 쓰겠다고 하자, 영숙은 "그건 말과 행동이 다른 것", "나에 대한 배려를 안 한 것"이라며 경수를 몰아세웠다.

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결국 경수가 영숙에게 데이트권을 쓰기로 마음을 바꿨음에도, 영숙은 경수에게 "순자를 향한 마음이 동정 아니냐", "나란 존재는 너한테 영향력이 있던 사람"이라며 자신의 존재감을 강조하는 모습을 보여 '가스라이팅 논란'까지 불거진 상태다.

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방송에서의 태도로 인해 '빌런' 낙인이 찍힌 상황에서 터진 이번 법적 대응 예고에 누리꾼들의 반응은 엇갈리고 있다. "가짜 사진 유포는 범죄"라는 옹호 측과 "방송 매너부터 돌아봐야 한다"는 비판 측이 팽팽히 맞서고 있다.

한편, 31기 경수가 "현재 1순위는 순자"라고 명확히 선언한 가운데, 영숙의 강경 대응이 향후 여론의 흐름을 바꿀 수 있을지 귀추가 주목된다.

narusi@sportschosun.com