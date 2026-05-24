김풍 "셰프인 척해서 번 돈이 압도적"…침착맨 "수익만 100억대" 폭로

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[스포츠조선 김준석 기자] 웹툰 작가 김풍이 본업인 만화가와 부업인 '쇼셰프' 사이에서 지긋지긋한 정체성 혼란에 빠졌다.

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지난 23일 방송된 tvN 예능 '요리는 괴로워!'에서는 김풍을 주인공으로 한 이른바 '정체성 청문회'가 열려 시청자들의 웃음을 자아냈다.

이날 김풍은 자신을 '웹툰 작가'라고 강력히 주장하며 "개인 업장이 없기 때문에 나는 셰프가 아니다"라는 논리를 펼쳤다.

하지만 함께 출연한 이문정 셰프가 "나도 업장이 없는데 그럼 나도 셰프가 아니냐"고 일침을 가하자, 김풍은 금세 "업장이 뭐가 중요하냐"며 말을 바꿔 현장을 폭소케 했다.

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질문은 자연스럽게 '돈'으로 이어졌다. 주우재가 "웹툰 '찌질의 역사' 페이와 '냉장고를 부탁해' 쇼셰프 활동 수익 중 어떤 것이 더 높냐"고 묻자, 옆에 있던 침착맨(이말년)은 한술 더 떠 "내가 알기로는 (쇼셰프 수입이) 100억대인 것으로 안다"고 거들었다.

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이에 김풍은 "셰프인 척하고 받았던 금액이 월등히 높다"고 솔직하게 털어놨다.

특히 수익 차이가 '압도적'이냐는 질문에 씁쓸하게 고개를 끄덕이며, 지긋지긋하게 부정하고 싶었던 '쇼셰프'라는 부캐릭터가 사실상 본업이 되었음을 인정했다.

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과거 JTBC '냉장고를 부탁해'에서 기상천외한 '야매 요리'로 신드롬을 일으켰던 김풍은 이번 방송을 통해 스타 작가로서의 명성보다 방송인으로서의 경제적 가치가 훨씬 컸음을 본의 아니게 증명하게 됐다.

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팬들은 "지긋지긋한 정체성 고민, 100억 수익이면 셰프 할 만하네", "김풍은 역시 요리할 때가 제일 매력적", "침착맨의 팩트 폭격이 너무 웃기다" 등의 반응을 보였다.

narusi@sportschosun.com