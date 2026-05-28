"누구의 편도 아냐" 31기 영자, '순자 불참' 회식 참석했다가 뭇매..결국 해명

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[스포츠조선 이게은기자] '나는 솔로' 31기 영자가 때아닌 순자 따돌림 의혹에 대한 입장을 밝혔다.

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28일 영자는 자신의 SNS에 "저는 현재 어떤 관계에서도 누구 한쪽에 치우치지 않은 입장"이라고 전했다.

이어 "누구와도 불편한 관계를 만들고 싶지 않고, 제가 직접적으로 갈등이 있었거나 피해를 입거나 상처를 받은 일이 없는 상황에서 특정 누군가의 편에 서길 바라는 것 또한 또 다른 편가르기처럼 느껴집니다. 그저 늘 누군가에게 힘이 되어주는 사람이고 싶을 뿐입니다"라고 덧붙였다.

순자의 해명은 최근 불거진 '나는 솔로' 31기 회식 논란에서 비롯됐다. 상철이 순자·경수 커플이 빠진 단체 회식 사진을 공개하자, 누리꾼들의 지적이 이어진 것.

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앞선 방송에서 옥순, 영숙, 정희가 순자의 뒷말을 나누는 듯한 장면이 담기며 논란이 커졌고, 마지막 라이브 방송에서도 불화 분위기가 포착된 바 있다. 갈등이 봉합되지 않은 상황에서 '순자 패싱' 회식 사진까지 박제되자 여론은 또 한 번 악화됐다.

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그런 가운데 순자와 가까운 영자가 회식 자리에 포착되자, 누리꾼들은 영자를 향해 "따돌림 방관자냐", "결국 편가르기에 동조한 것"이라며 비난했고, 결국 영자가 직접 진화에 나서게 됐다.

한편 '나는 솔로' 31기는 지난 27일 왕따 논란 등 온갖 잡음 속 종영했다. 라이브 방송 동시 접속자 수는 최고 약 40만 명을 기록했다.

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joyjoy90@sportschosun.com