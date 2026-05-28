'미용실 원장'된 이지현 "매니저·멤버 없이 혼자 첫 도전, 도망가고 싶었다"(동치미)

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 이지현이 화려한 무대 뒤 감춰왔던 진솔한 고민과 함께, 헤어 디자이너로 인생 2막을 열게 된 사연을 털어놨다.

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28일 MBN '속풀이쇼 동치미' 측은 '이지현, 가수에서 헤어디자이너로 돌아왔다?! "동치미 식구들 스타일링 해주고 싶어요"'라는 제목의 선공개 영상을 공개했다. 이날 방송에서 이지현은 '네가 왜 행복하지 않은 줄 알아?'를 주제로 솔직한 속내를 꺼내놓으며 시청자들의 공감을 자아냈다.

이날 이지현은 새로운 도전을 시작하게 된 배경부터 쉽지 않았던 과정까지 담담하게 털어놨다. 그는 "과천의 한 숍의 마케팅 원장이 됐다"며 근황을 전한 뒤, 미용 국가고시를 준비하던 시절을 떠올렸다.

이지현은 "처음 국가고시를 보는데, 연예계를 나와서 혼자 뭔가를 하는 거지 않냐. 그런데 멤버도 없고 매니저도 없이 혼자이지 않나. '나 어떻게 하지?' 싶더라. 도망가고 싶었다"고 당시의 막막했던 심정을 고백했다.

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이어 그는 반복된 실패 속에서도 포기하지 않았던 이유를 진솔하게 이야기했다. 이지현은 "집에서 하면 잘되는데 시험장만 가면 가위가 덜덜 떨렸다"며 "그래서 7번이나 떨어졌다. '이 길이 내 길이 아닌가'라며 포기하고 싶기도 했지만, 저 같은 경우엔 포기할 자신이 없어서 포기할 수 없었다"고 털어놨다.

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특히 그는 "이것마저 포기하면 또 다른 무언가도 못할 것 같았다"고 덧붙이며 절박했던 당시의 심경을 전해 먹먹함을 안겼다.

한편, 해당 방송은 오는 30일 밤 11시 공개된다.