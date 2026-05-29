최지수, 알바로 9년만 학자금 대출 완납...눈물의 플렉스 선언 "3배 더 사" ('나혼산')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] MBC '나 혼자 산다'에서 배우 최지수가 아르바이트를 하며 9년 만에 학자금 대출금을 완납한 모습이 공개된다. 최지수는 엄마에게 기쁜 소식을 전하며 왈칵 눈물을 터뜨린다. 그에게 '눈물'의 의미는 무엇일지 관심이 쏠린다.

Advertisement

오늘(29일) 방송되는 MBC '나 혼자 산다'(연출 허항, 강지희, 김진경, 문기영, 정지운)에서는 배우 최지수의 알차고 야무진 원룸하우스 일상이 공개된다.

공개된 사진 속에는 최지수가 9년 만에 학자금 대출금을 완납하는 순간이 포착됐다. 그동안 연기와 아르바이트를 병행하며 9년 동안 학자금 대출금을 갚아온 최지수는 엄마에게 전화를 걸어 기쁨의 순간을 나눈다. 그는 "나 이제 빚 없어!"라며 자랑하는데, 엄마의 따뜻한 한마디에 울음을 터뜨리고 만다.

최지수는 "제가 울 줄 몰랐어요"라며 솔직한 마음을 고백한다. 그는 "학교에 들어간 건 저의 선택이고, 학자금 대출을 받은 것도 저의 몫"이라며 부모님의 도움을 받지 않고 다양한 아르바이트를 하며 직접 학자금 대출을 갚은 이유를 밝힌다. 이어 지금도 여전히 아르바이트를 하고 있다며 멈추지 않고 계속 이어갈 것이라고 다짐한다.

Advertisement

또한 최지수는 학자금 대출금을 다 갚으면 가장 하고 싶었던 계획을 밝히며 구매 리스트를 들고 어디론가 향한다. 장바구니를 가득 채운 최지수는 "기존에 사던 것보다 3배 더 샀다"라며 '플렉스'를 자랑한다. 과연 최지수의 장바구니를 채운 것들은 무엇일지 궁금증을 자아낸다.

Advertisement

그런가 하면 최지수는 아빠를 위한 깜짝 축하 파티를 준비한다. 직접 요리와 케이크까지 만든 최지수는 기뻐하는 아빠를 보며 "아빠의 끈기를 물려받은 것 같다"라고 존경의 마음을 전한다. 또한 제62회 백상예술대상 방송 부문 여자 신인연기상 후보에 올랐던 당시의 심정도 밝힌다고 해 관심이 모인다.

배우 최지수가 9년 만에 학자금 대출금을 완납한 순간은 오늘(29일) 밤 11시 10분 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.

Advertisement

'나 혼자 산다'는 1인 가구 스타들의 다채로운 무지개 라이프를 보여주는 싱글라이프 트렌드 리더 프로그램으로, 꾸준한 사랑을 받고 있다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com