31기 영철, “사이 좋았다” 한마디로 역풍 맞았다…“순자가 참은 것” 시청자 분노

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[스포츠조선 조민정 기자] '나는 솔로' 31기 상철이 방송 후 기수 내 관계가 소원해졌다고 밝힌 가운데, 오히려 그의 발언이 시청자들의 거센 역풍을 맞고 있다.

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최근 유튜브 채널 '촌장 엔터테인먼트 TV'에는 '31기 상철&광수 단독 인터뷰_제한된 1인칭 시점으로 본 31기' 영상이 공개됐다.

영상에서 상철은 "촬영 직후에는 기수 분위기가 나쁘지 않았다"며 "방송이 시작되면서 서로 몰랐던 모습들을 보게 됐고, 오해와 감정이 쌓이면서 현재는 다소 소원해진 것 같다"고 말했다. 하지만 해당 발언 직후 댓글창에는 상철을 향한 비판이 쏟아졌다.

앞서 31기 순자는 방송 이후 영숙, 옥순, 정희 등 일부 여성 출연자들로부터 따돌림과 뒷담화를 당했다는 취지의 심경을 밝힌 바 있다. 이에 시청자들은 상철이 순자의 입장을 고려하지 않은 채 "원래 사이가 좋았다"는 식으로 상황을 해석했다고 지적했다.

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한 누리꾼은 "상철님, 사이 나쁘지 않았던 게 아니라 순자가 참고 있었던 것"이라며 "순자가 입을 닫고 있을 때는 평화로워 보였겠지만 그게 화목한 관계는 아니다"라고 꼬집었다. 또 다른 시청자는 "너만 참으면 우리 다 화목해라는 마인드가 가장 잔인한 것 아니냐"며 "피해자가 참고 있었던 시간을 좋은 관계였다고 포장하는 건 문제"라고 비판했다. "순자 본인이 기분 나빴다고 말했는데 왜 주변 사람들이 계속 사이 좋았다고 하느냐", "상철아 눈치 없으면 입이라도 닫아", "본인이 기분 좋게 지냈다고 모두가 행복했던 건 아니다" 등의 댓글도 높은 공감을 얻었다.

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특히 일부 시청자들은 상철이 최근 31기 출연진들과 함께한 뒷풀이 사진을 SNS에 공개했던 점까지 언급하며 "친목 모임 자체보다 그 사진을 올린 행동이 더 눈치 없었다"는 반응을 보였다.

반면 일각에서는 "상철은 자신이 본 시점에서 이야기한 것뿐"이라며 "당시 상황을 모두 알 수 없는 만큼 과도한 비난은 자제해야 한다"는 의견도 나왔다.

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한편 상철은 인터뷰에서 현재 소개팅으로 만난 좋은 사람이 있다고 밝혔고 광수 역시 방송 당시 눈물을 흘렸던 이유가 극심한 스트레스와 압박감 때문이었다고 털어놨다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com