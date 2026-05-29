"만취녀·갑질녀 됐다" 소유, 항공사 사과문 받았는데 낙인..폭로자는 '계정 삭제' 줄행랑

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[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 씨스타 출신 가수 소유가 지난해 제기됐던 기내 만취 의혹에 대해 다시 한번 입장을 밝혔다.

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지난 28일 유튜브 채널 '입만열면'에는 '성형, 월세, 열애설, 남사친, 만취녀 등… 다 해명합니다 | EP.17 소유 | 트루만쇼'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 소유는 지난해 미국 항공기에서 인종차별을 당했다는 글을 올린 뒤 불거진 기내 만취 루머에 대해 해명했다.

앞서 소유는 지난해 미국 항공기에서 식사 시간 확인을 위해 한국인 승무원을 요청했다가 인종차별로 의심되는 상황을 겪었다고 주장한 바 있다. 그러나 이후 한 네티즌이 소유와 같은 비행기를 탔다며 "소유가 만취된 상태에서 비행기를 탔다. 본인이 피곤해서 안 먹겠다고 해놓고 억울하다, 인종차별이라고 하면 안 되지 않냐"고 내용의 목격담을 올려 논란이 됐다.

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이에 대해 소유는 "이때 제가 글을 올리고 나서 촬영하느라 그렇게 핫했는지 몰랐다. 누군가가 '내가 술 먹고 취해서 탔다'는 글을 올려서 상황이 바뀌었다고 했다"고 당시를 떠올렸다.

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이어 소유는 "(기내식) 처음에 나오는 음식이 맛있는데, 못 먹을 때가 많다. 7시간 지난 음식을 제공해 드릴 수 없다고 하더라. 그것도 비행기마다 달라서 항상 물어본다. 그래서 그걸 물어보려고 했는데 그 정도의 긴 내용을 영어로 말할 수 없어서 한국 직원 좀 불러달라고 했다"고 설명했다.

그는 "그런데 갑자기 시큐리티가 오더라. 처음에는 너무 무서웠고 놀랐다. 그런데 시큐리티가 봐도 제가 너무 멀쩡해 보여서 그냥 갔다. 그래서 그냥 끝났다. 그러고 한국 직원분이 와서 '소통에 오류가 있었다'고 설명해줬다. 그러고 화장실을 갔다"고 당시 상황을 전했다.

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그러면서 "화장실이 문 열면 서로 딱 보이는 위치였다. 다른 승무원분이 카트를 밀고 왔는데, 카트 때문에 (승무원 구역) 안으로 들어가 달라고 해서 갔는데 다른 승무원이 소리를 지르더라"라며 "다른 직원분이 와서 상황 설명을 해줬고, 그때부터 갑자기 서럽더라. 그러고 이후 '불편하다'고 카드를 썼고, 델타 쪽에서 사과문이 올 줄 몰랐다"고 덧붙였다.

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끝으로 소유는 "저 글을 올린 사람은 계정 삭제하고 사라졌다. 그런 글 때문에 갑자기 제가 술주정뱅이에 난동 부리는 만취녀, 갑질녀가 됐다"며 "비행기 탔을 때 저는 만취 상태가 아니었다"고 강조했다.

jyn2011@sportschosun.com