최민식X최현욱 뒤틀린 문학 수업..'맨 끝줄 소년' 6월 26일 공개

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[스포츠조선 조지영 기자] 넷플릭스 시리즈 '맨 끝줄 소년'(장명우 극본, 김규태 연출)이 오는 6월 26일 공개된다.

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넷플릭스 시리즈 '트렁크'?와 드라마 '우리들의 블루스' '괜찮아, 사랑이야' 등 다양한 인간 군상의 심리를 섬세하고 치밀하게 풀어내는 탁월한 연출로 호평을 끌어내는 김규태 감독의 신작이자 연기 베테랑 최민식과 라이징 스타 최현욱의 만남으로 화제를 모은 '맨 끝줄 소년'이 내달 26일 전 세계 시청자들을 만난다.

공개된 티저 포스터는 국문학과 교수 허문오(최민식)와 그의 수업을 듣는 학생 이강(최현욱)의 모습을 한 프레임에 담아내 눈길을 끈다. 무언가에 사로잡힌 듯 놀란 표정의 허문오와 다소 냉소적인 표정과 함께 서늘한 분위기의 이강의 모습은 두 사람의 관계가 어떻게 흘러갈지 호기심을 자극한다.

두 사람을 가로지르며 찢긴 듯한 포스터 사이로 보여지는 여러 장의 문장들은 허문오와 이강의 개인 문학 수업이 시작되며 펼쳐질 이야기에 대한 궁금증을 자아내는 동시에, 감정이 고스란히 얼굴에 드러나는 허문오와 무슨 생각을 하는지 당최 속을 알 수 없는 이강의 예측 불가 케미스트리에 대한 기대감을 한껏 끌어올린다.

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함께 공개된 티저 예고편은 노트북을 펼친 채 망설이다 결국 글을 쓰는 것을 포기하는 허문오의 모습으로 시작한다. 20년 전, 첫 소설을 출간한 이후 단 한 권의 책도 더 쓰지 못한 채 대학교에서 국문학과 교수로 살아가고 있는 허문오는 어느 날 강의실에서 항상 맨 끝줄에 앉는 학생 이강을 만나게 된다. 의중을 파악할 수 없는 표정으로 무심해 보이는 이강에게 "넌 재능이 있어"?라고 말을 건네는 허문오.

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이어지는 장면 속 '허문오'에게 감사를 전하는 이강의 수상 소감 장면은 그들이 좋은 사제지간이 될 수 있을지 호기심을 자극하는 가운데, 이강의 글을 보며 "맨날 다음이야"라고 혼자 답답해하는 허문오의 모습은 이강의 천재적인 작문 실력을 궁금하게 한다.

개인 문학 수업을 진행할수록 서로 말장난도 치고 하이파이브를 하는 등 점점 편한 사이가 되어가는 두 사람의 모습 뒤, "네 과제에 썼던 얘기, 그거 사실이냐?"라고 묻는 허문오의 말은 분위기를 180도 반전시키며 이강이 쓴 글이 도대체 무엇인지, 그들이 겪게 될 이야기는 무엇인지 작품에 대한 호기심을 증폭시킨다.

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'맨 끝줄 소년'은 실패한 작가이자 국문학과 교수가 강의실 맨 끝줄 소년의 천재성을 발견하고 그의 글에 집착하며 벌어지는 이야기를 그린 서스펜스 드라마다. 최민식, 최현욱, 허준호, 김윤진, 진경 등이 출연했고 장명우 작가가 극본을, '괜찮아 사랑이야' '우리들의 블루스'의 김규태 감독이 연출을 맡았다. 오는 6월 26일 넷플릭스를 통해 공개된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com