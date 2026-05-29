파트리샤, 갑작스러운 병원 신세…안타까운 근황 "악몽 같은 26년 상반기"

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[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 파트리샤가 병원에 입원한 근황을 공개해 걱정을 사고 있다.

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파트리샤는 29일 "악몽 같은 26년 상반기. 차가운 세상 속에서도 행복과 어려움의 순간을 함께 나눌 수 있는 사람들이 있다는 건 감사한 일이다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 병원에 입원해 수술을 받은 파트리샤의 모습이 담겼다. 파트리샤는 촬영 중 다리 부상으로 병원에 입원한 모습. 갑작스럽게 알려진 입원 근황에 팬들도 놀라 빠른 회복을 바라고 있다.

파트리샤는 지난 17일 유튜브 채널 '요정재형'에 출연했을 때에도 목발을 짚고 와 걱정을 자아낸 바 있다. 정재형이 "왜 목발이냐"라고 놀라자 파트리샤는 "촬영하다 다쳤다"고 밝혔다. 함께 출연한 오빠 조나단이 파트리샤를 부축해주지 않자 파트리샤는 "보통 오빠들이 도와주는데 저희 오빠는 남처럼 한다"고 토로해 웃음을 안기기도 했다.

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한편, 파트리샤는 콩고 출신 방송인 조나단의 동생으로, '혜미리예채파', '연애남매', '좀비버스:뉴 블러드' 등의 예능프로그램에 출연하며 활약했다.

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wjlee@sportschosun.com