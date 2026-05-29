초아, 상상도 못할 쌍둥이 아들 육아 고충 “아이들 바뀌어 당황..구별 못 해”

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 크레용팝 출신 초아가 일란성 쌍둥이 아들의 구별법을 털어놨다.

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초아는 지난 28일 개인 계정에 팬들과 소통하던 중 "무궁, 무진이를 어떻게 구분하냐"는 질문에 "사실 일란성이라 크게 다른 점은 없다. 무궁이가 눈이 조금 더 큰 정도"라며 "저도 잘 때는 진짜 헷갈린

다"고 답했다.

이어 그는 무궁이 오른팔에 있는 점을 공개하며 "진짜 헷갈릴 땐 팔을 들어서 확인한다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

또 다른 누리꾼이 "수유할 때 헷갈리진 않느냐. 항상 같은 시간에 둘 다 먹이냐"고 묻자 초아는 "그래서 침대에 이름을 붙여놓고 꼭 같은 자리에서 재운다"고 설명했다.

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특히 초아는 육아 중 있었던 일화도 전했다. 그는 "한 번은 남편과 새벽에 비몽사몽한 상태로 동시에 수유를 하고 반대로 눕혀 재운 적이 있다"며 "일어나 보니 아이들이 바뀌어 있어서 놀라 급히 카메라를 돌려 확인했다"고 말했다.

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이어 "동시 수유를 하면 남편과 저 둘 다 쉴 수 없어서 수유 텀을 벌리려고 하는데, 한 명이 더 자거나 하면 또 시간이 겹친다"며 현실 육아의 고충도 털어놨다.

한편 초아는 2012년 크레용팝으로 데뷔해 많은 사랑을 받았으며, 2021년 결혼했다. 이후 지난 2월 일란성 쌍둥이 아들을 출산해 많은 축하를 받았다.

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tokkig@sportschosun.com