'솔지5' 김민지, 하관 작아진 비결 "치아 8개 뽑고 교정 4년..성형 NO"

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[스포츠조선 조윤선 기자] '솔로지옥5' 김민지가 치아 교정과 각종 시술 경험을 솔직하게 털어놨다.

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28일 김민지의 유튜브 채널에는 '성형 없이 얼굴형 예뻐지는 법? 시술 추천 비추천 관리 총정리'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 김민지는 치아 교정과 피부 관리, 시술 등 팬들이 궁금해하던 질문들에 직접 답하는 시간을 가졌다.

성형 없이 시술과 관리만으로 현재의 외모를 갖게 됐다는 김민지는 "치아 교정은 두 번 했다. 합치면 교정만 4년 했다"며 "고등학생 때 교정했는데 교정이 안 된 기분이었다. 대학생 때 어떤 남동생이 '누나는 교정만 하면 예쁠 것 같다'고 해서 충격받았다"고 털어놨다.

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이후 교정 전문 치과를 찾아 추가로 1년간 교정을 진행했다는 그는 "치아를 8개 뽑았는데 충분히 들어갈 자리가 많았던 거 같다. 그래서 하관이 작아진 게 아닐까 싶다"고 말했다.

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교정 후 제로네이트를 하게 된 이유도 공개했다. 김민지는 "처음에 나온 영상을 봤는데 치아가 너무 튀어나왔더라. 웃을 때도 입 막으면서 웃고, 광고 촬영하는데도 광고주들이 웃지 말라고 해서 하게 됐다"고 설명했다.

얼굴형 시술에 대해서도 솔직하게 언급했다. 그는 "턱 필러 맞고 자갈턱 보톡스 맞았다. 사진 찍을 때도 입에 자꾸 힘을 빼라고 하더라. 그래서 자갈턱 보톡스 맞아서 근육을 풀어줘서 좀 유연해졌고, 사각턱 보톡스는 안 맞았다"고 솔직하게 답했다. 이어 "그래도 교정이 컸던 거 같다. 아무리 보톡스 맞아도 교정 2번 한 게 효과가 있는 거 같다"고 덧붙였다.

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또 코 시술에 대해서는 "원래 코 높았는데 매부리가 너무 심하고 울퉁불퉁해서 코 필러로 교정했다. 1cc밖에 안 들어갔다"고 말했다.

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김민지는 넷플릭스 '솔로지옥5' 출연 당시 외모 고민도 고백했다. 그는 "'솔로지옥5' 출연 당시 얼굴이 진짜 마음에 안 들었다. 울퉁불퉁하고 부어있다. ('솔로지옥5') 들어가기 전에는 나도 예뻐지고 싶어서 병원에 갔는데 잘 못 갔다. 만족하지 못한 상태로 들어갔다 왔다"며 "얼굴을 다시 되돌리기 힘들더라. 병원이 되게 중요한 거 같다"고 밝혔다.