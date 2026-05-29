드라마 찍는다며 남의집 CCTV 가리고 무단 부착.."빈집인 줄" 황당 해명

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[스포츠조선 정유나 기자] OTT 드라마 촬영팀이 주택 외벽에 무단으로 소품을 설치하고 CCTV까지 가렸다는 사연이 전해졌다.

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27일 JTBC '사건반장'에서는 대전의 한 주택가에서 진행된 드라마 촬영 과정 중 벌어진 갈등이 소개됐다.

제보자에 따르면 지난 18일 집 앞 골목에서 드라마 촬영이 이뤄졌고, 이 과정에서 촬영팀이 집 외벽에 붙어 있던 CCTV 안내문과 각종 부착물을 떼어내는 모습을 목격했다.

이를 본 제보자가 이유를 묻자 촬영 관계자는 "빈집인 줄 알았다"며 사과한 것으로 전해졌다.

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하지만 며칠 뒤 제보자는 자택 CCTV 카메라가 비닐로 가려져 있는 사실을 발견했다고 주장했다.

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공개된 CCTV 영상에는 촬영팀 관계자로 보이는 여성이 집 외벽에 무단으로 부착물을 붙인 뒤 CCTV를 가리는 장면이 담겼다.

이후 제보자는 경찰에 신고했지만 "민사로 접수하라"는 답변을 받았다고 밝혔다. 또 촬영 종료 후에도 현장이 제대로 복구되지 않았다고 주장했다.

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논란과 관련해 제작사 측은 '사건반장'을 통해 "시대적 배경 연출을 위해 미술팀이 소품을 부착하고 CCTV를 가리게 됐다"고 해명했다.

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이어 "당사자와 당일 삼자대면을 통해 사과했고 보상도 진행하려 했다"고 덧붙였다.

jyn2011@sportschosun.com