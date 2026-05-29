윤승아, 17년 함께한 반려견 떠나보냈다…“어제까지 곁에 있었는데” 먹먹

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 윤승아가 17년을 함께한 반려견과 작별하며 먹먹한 심경을 전했다.

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윤승아는 29일 자신의 SNS를 통해 "부야, 밤비는 잘 만났어? 세상에서 제일 요란하게 동생 부를 기다리고 있었을 것 같다"며 반려견 '부'를 떠나보낸 소식을 알렸다.

함께 공개된 사진에는 윤승아가 반려견과 함께한 소중한 일상이 담겼다. 품에 안고 애정을 표현하는 모습부터 산책을 즐기는 순간까지, 오랜 시간을 가족으로 함께한 추억들이 보는 이들의 마음을 뭉클하게 했다.

윤승아는 "17년이라는 시간 동안 우리 가족으로 함께해 줘서 너무 행복했다"며 "밤비 그리고 너를 보내고 나니 우리가 함께여서 얼마나 찬란했고 감사했는지 돌아보게 된다"고 털어놨다.

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이어 반려견을 위해 일상을 맞춰왔던 시간들을 떠올렸다. 그는 "늘 약 먹는 시간 때문에 저녁 약속도 거의 잡지 않았고, 빠르게 귀가했다"며 "매주 밤비와 부를 데리고 병원에 다녔던 10년의 시간이 가장 먼저 생각난다"고 회상했다.

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그러면서 "이제 그 시간들에 뭘 해야 할까. 모두 너를 위한 시간이었는데"라며 허전한 마음을 드러냈다.

윤승아는 "집에서 며칠 더 시간을 보내고 가길 바랐는데, 너답게 떠나기 하루 전 나와 산책하면서 모든 걸 비워내고 퇴원해 집을 둘러본 뒤 조용히 떠났다"며 "아직도 믿어지지 않는다. 어제 이 시간에도 함께 있었는데"라고 애틋함을 전했다.

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끝으로 "부야, 나의 사랑하는 부야. 이제 아프지 말고 밤비와 바다에서 뜨거운 모래 위를 뛰어다니며 놀고 있어. 우리 다시 만나자. 사랑해. 보고 싶다"고 마지막 인사를 남겼다.

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한편 윤승아는 반려견들에 대한 남다른 애정을 꾸준히 드러내왔다. 그는 과거 "밤비는 나의 첫 반려견이었고 부 역시 너무 특별한 존재"라며 "그 아이들 덕분에 새로운 세상을 보게 됐다"고 밝힌 바 있다.

윤승아는 2015년 배우 김무열과 결혼했으며 2023년 아들을 출산해 많은 축하를 받았다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com