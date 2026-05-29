‘50세’ 안선영, 배 ‘볼록’ 늦둥이 임신설 심경 “어이없고 짜증나도 안 흔들려” 쿨한 반응

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[스포츠조선 박아람 기자] 방송인 안선영이 갑작스럽게 불거진 임신설 기사에 대한 솔직한 심경을 전했다.

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안선영은 지난 28일 개인 계정에 "예전에는 희한한 기사 나면 어이도 없고 짜증도 났는데 지금은 그러거나 말거나 오늘치 내 기분, 오늘치 내 행복 절대 안 망치고 내가 나한테 잘해주면서 기쁘게 매일을 마무리하는 여유가 생겼다"고 털어놨다.

이어 그는 "나이 먹는 게 꼭 나쁘지만은 않은 이유"라고 덧붙이며 이전과 달라진 자신의 마음가짐을 전했다.

앞서 이날 안선영은 레오파드 패턴의 롱스커트를 입고 촬영한 사진 여러 장을 게재했다.

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공개된 사진 속 안선영은 다양한 포즈를 취하며 밝은 근황을 전했지만, 일부 사진에서 배가 볼록하게 나온 모습이 포착되면서 때 아닌 임신설이 불거졌다.

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이에 안선영은 해당 반응을 직접 언급하며 "늦둥이(?) 임신 논란. 썩은 사진 한 장으로도"라고 적으며 황당하면서도 웃픈(웃기고 슬픈) 심경을 드러냈다.

특히 그는 지인과 나눈 메신저 대화도 함께 공개했다.

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공개된 대화에서 한 지인은 "누나 바로(아들 이름) 동생 가진 거 아니지?"라고 물었고, 이에 안선영은 "공장문 닫았다"라고 재치 있게 답해 웃음을 자아냈다.

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안선영은 이어 "사진 담당자는 무엇을 의도한 걸까"라며 "갱년기 여성의 자궁 나이를 30세로 만들어주고팠던 걸까"라고 덧붙이며 특유의 유쾌한 입담으로 상황을 받아넘겼다.

한편 1976년생인 안선영은 현재 만 50세다. 그는 지난 2013년 3세 연하 사업가와 결혼해 슬하에 아들 한 명을 두고 있다.

tokkig@sportschosun.com