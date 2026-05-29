류수영, ♥박하선과 결혼 현실 고백 "외박하면 이혼, 내 요리 안 먹는다" ('미우새')

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[스포츠조선 이우주 기자] '미우새' 류수영이 결혼의 현실에 대해 밝힌다.

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31일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 뮤지컬 '그날들'의 주인공이 된 윤시윤, 최진혁의 연습 현장과 함께 출연하는 류수영과의 만남이 공개될 예정이다.

최근 진행된 SBS '미우새' 녹화 현장에서는 레전드 뮤지컬 '그날들'의 새 주인공으로 발탁된 윤시윤, 최진혁의 모습이 공개됐다. 류수영, 산들, 김정현 등 함께 출연하는 출연진들조차 넋을 놓고 구경할 정도로 주어진 배역을 완벽 소화하는 최진혁의 모습에 최진혁 母는 "저럴 때는 저리 야무진데. 빈틈이 없어 보이네"라며 감탄했다.

연습 후, 윤시윤과 최진혁은 뮤지컬에 함께 출연하는 류수영과 특별한 곳을 찾았다. 류수영은 아내 박하선에게 외박 허락을 받았냐는 최진혁의 말에 "당일 외박은 이혼"이라며, "12시 안에 들어가 신데렐라처럼 살려고 한다"라고 유부남 면모를 보여 웃음을 자아냈다. 심지어 류수영은 아내를 향한 애정을 증명하기 위해 사진 찍어주기 기술까지 연마했다고 밝혔다. 실제 웨딩 사진까지 셀프로 촬영했던 류수영은 미혼인 윤시윤과 최진혁을 위해 그간 쌓아온 사진 찍기 노하우까지 전수했다.

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또한 '국민 요리 스승' 류수영은 미국에서 열릴 'K-엑스포'에서 선보일 한식을 연구 중이라며, 직접 개발한 레시피를 최초 공개해 이목을 집중시켰다. 류수영은 "5년 동안 300가지 레시피를 개발하며 아내에게 맛을 봐달라고 했더니, 이제 아내가 안 먹는 게 많아졌다"라며 아내를 대신해 최진혁과 윤시윤에게 맛을 봐달라고 부탁했다. 과연 류수영이 새롭게 선보일 요리는 무엇일지 관심을 모은다.

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한편, 윤시윤은 "형은 가정적이어서 형수님한테 혼날 일이 없겠다"라며 류수영에게 동경의 시선을 보냈다. 이에 류수영은 "이론은 그렇지만 현실은 다르다"라며 고충을 고백해 모두를 놀라게 했다. 특히 아내에게 '이것'에 대한 잔소리를 듣는다는 말에 최진혁과 윤시윤조차 고개를 푹 숙였다는 후문이다. 류수영이 숨겨온 결혼 스토리는 무엇일지 궁금증을 자아낸다.

브로맨스 케미가 돋보이는 윤시윤, 최진혁, 류수영의 만남은 31일 일요일 밤 9시 방송되는 SBS '미우새'에서 확인할 수 있다.

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wjlee@sportschosun.com