맹승지, 돌연 개그우먼 은퇴 선언 무슨 일 “이제 인생 2막”

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 맹승지가 공개 코미디와 작별을 선언하며 새로운 인생 2막을 예고했다.

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맹승지는 지난 28일 자신의 SNS를 통해 "개그우먼은 이제부터 은퇴"라며 솔직한 심경을 밝혔다.

그는 "공채로 데뷔한 뒤 2년 동안 공개 코미디를 했고 신인상도 받았다. MBC 예능은 물론 SBS에서도 즐겁게 활동했다"며 데뷔 초를 떠올렸다. 이어 "하지만 공개 코미디를 떠난 지 벌써 10년이 넘었다"며 "앞으로도 공개 코미디를 할 계획이 없다 보니 지금도 개그우먼이라는 호칭이 어색하게 느껴질 때가 있다"고 털어놨다. 그러면서 "이제는 개그우먼이라는 타이틀에서 은퇴하는 게 맞는 것 같다"고 밝혔다.

같은 날 진행한 SNS 팬들과의 소통에서도 비슷한 입장을 전했다. 한 팬이 "개그우먼 활동은 이제 안 하는 거냐"고 묻자 맹승지는 "공개 코미디를 안 한 지 10년이 됐다"며 "마음속으로는 이미 은퇴한 상태였고 올해 하반기부터는 완전히 정리하려고 한다"고 답했다.

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다만 방송과 연기 활동은 계속 이어갈 계획이다. 그는 "그동안 해왔던 배우 활동과 방송 일은 앞으로도 꾸준히 할 것"이라고 강조했다. 또 "사람이 100년 가까이 사는데 개그우먼이라는 직업은 한 번 경험해 봤으니 충분히 행복했다"며 "앞으로는 인생 2막을 즐겁고 행복하게 살아가고 싶다"고 덧붙였다.

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한편 맹승지는 2013년 MBC 공채 20기 코미디언으로 데뷔해 같은 해 MBC 방송연예대상 코미디 부문 여자 신인상을 수상했다. 이후 MBC '코미디의 길', SBS '웃음을 찾는 사람들' 등 공개 코미디 무대에서 활약했으며 현재는 방송 활동과 유기견 구조 봉사 등을 이어가고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com