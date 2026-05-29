최예나, 남다른 효심 "고생한 부모님께 집 선물...매년 해외여행도" ('아는형님')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 최예나가 부모님을 향한 남다른 효심을 드러냈다.

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30일 오후 9시에 방송되는 JTBC '아는 형님'에는 밝은 에너지로 사랑받고 있는 크리스티나, 최예나, 앤더블(AND2BLE)의 장하오와 한유진이 출연한다.

이날 최예나는 남다른 의리와 효심이 담긴 이야기를 전해 눈길을 끈다. 그는 "계약 종료를 앞두고 여러 회사에서 러브콜을 받았지만, 결국 지금 회사와 재계약했다"며 비하인드를 공개한다.

이어 "어렸을 때 몸이 약해 부모님이 고생을 많이 하셨다", "보답하고 싶은 마음에 집도 사드리고, 매년 해외여행도 함께 다닌다"며 진심 어린 마음을 전해 훈훈함을 더한다.

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한편 장하오는 예상 밖의 입맛을 공개해 관심이 집중된다. 그는 "두리안부터 돼지 뇌까지 가리는 음식이 없다", "두리안은 먹고 나면 양치를 세 번 해야 냄새가 사라진다"며 남다른 철학까지 밝혀 웃음을 자아낸다. 이어 직접 손질한 두리안을 팬들에게 역조공한 일화까지 밝혀 모두를 놀라게 한다.

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한유진은 "어릴 때는 연예인이 될 생각이 없었다", "축구부 시절 친구 부모님들이 '여기서 축구할 아이가 아니다'라고 했다"며 남다른 비주얼을 자각하게 된 계기를 털어놓는다. 이에 장하오는 "한유진 외모가 1위인 건 인정한다"면서도 "그다음은 나다"라고 자신감을 드러내 현장을 웃음바다로 만든다.

크리스티나는 "최근 평소 내 말투인 '그러시구나~'가 많은 사랑을 받고 있다", "조금씩 변형하면 내년까지도 갈 수 있을 것 같다"며 제2의 전성기를 맞은 근황을 전한다. 이어 촬영 도중 새로운 유행어까지 탄생시키며 남다른 존재감을 발산한다.

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크리스티나, 최예나, 장하오, 한유진의 하이텐션과 통통 튀는 예능감은 30일 오후 9시, JTBC '아는 형님'에서 만나볼 수 있다.