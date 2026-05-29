[인터뷰①] 김성철 "인생캐라는 호평 감사..박보영 덕분에 '국민 남동생' 됐다"('골드랜드')

사진=월트디즈니 컴퍼니 코리아

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 김성철(35)이 "'국민 연하남' 될 줄 알았는데 '국민 남동생' 됐다"고 말했다.

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디즈니+ 오리지널 시리즈 '골드랜드'(황조윤 극본, 김성훈 연출)에서 속내를 종잡을 수 없는 희주(박보영)의 위험한 동업자 우기를 연기한 김성철. 그가 29일 오후 서울 종로구 삼청동에서 스포츠조선과 만나 '골드랜드'의 종영 소감을 전했다.

김성철은 "이 작품을 통해 '인생캐(인생 캐릭터)'라는 이야기를 많이 들었다. 내가 처음해본 양아치 연기였다. 그동안 어두운 역할을 꽤 많이 했는데 전작들은 다 실패였나 싶더라"고 웃었다. 그는 "최근에 나는 항상 촬영을 이어갔고 작품을 계속 공개했는데 '잘 봤다'라는 말을 많이 듣지 못했다. 그런데 '골드랜드'는 꽤나 주변에서 '잘 봤다'라는 말을 해줘서 참 좋더라. 내가 연기한 캐릭터 보다는 작품에 대해 말을 해줘서 너무 고마웠다"고 밝혔다.

그는 "이 작품을 통해 '국민 연하남'이 됐으면 좋았을텐데, '국민 남동생'이 되어버렸다. 완전한 로맨스 서사가 있지 않았서 남동생이 된 것 같다. '국민 남동생' 수식어 완전 만족한다. 오랜만에 수식어를 얻었다. 올해 내가 서른 여섯살인데, 그런 수식어 자체가 붙었다는 것에 감사한 것 같다. 지금 이 나이에 '국민 남동생' 이야기를 듣는 것도 재미있는 것 같다. '국민 남동생' 했으니 이제 '국민 연하남'으로 가면 좋지 않을까?"며 "박보영 누나는 내가 어렸을 때부터, 학생 때부터 봤던 배우였고 작품을 같이 할 수 있을까 생각만 해봤지 만날 것이라곤 생각을 못했는데 이렇게 만나게 됐다. 무엇보다 보영 누나도 나도 나이가 많아 보이는 인상은 아니라서 극 중 '누나' 호칭이 괜찮을까 싶은데 워낙 우기가 철이 안 든 모습으로 나와서 '국민 남동생'이 맞았던 것 같다"고 답했다.

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'골드랜드'는 밀수 조직의 1500억 금괴를 손에 넣은 주인공이 탐욕과 배신이 뒤엉킨 아수라장 속에서 금을 독차지하기 위해 사투를 벌이는 금빛 욕망 생존 스릴러를 그린 작품이다. 박보영, 김성철, 이현욱, 김희원, 문정희, 그리고 이광수가 출연했고 '일년에 열두남자' '리치맨'의 황조윤 작가가 각본을, '수사반장 1958' '찌질의 역사'의 김성훈 감독이 연출을 맡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com