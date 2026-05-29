남규리, 오토바이 사고로 떠난 故 먼데이키즈 김민수와 생전 인연 "난 몰래 탔다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 씨야 남규리가 먼데이키즈 김민수와의 생전 인연을 밝혔다.

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28일 유튜브 채널 '먼키의 발자국'에서는 ''이게 진짜 보컬그룹이지!' 씨야 완전체의 소름돋는 화음으로 명곡 라이브 총집합'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이진성은 처음으로 출연한 남규리에 "우리가 이제야 봤다"며 "사실 여러분들 잘 모르겠지만 데뷔 전부터 저희가 꽤 친한 사이였다"고 밝혔다. 남규리는 "같은 학교 실용음악과를 다녔다. 학교를 같이 다니다가 안 보고 있었는데 서로 가수로 데뷔한 거다. 그래서 우연히 방송에서 만나 '너 데뷔했구나' 했다"며 "노래방에 있는데 그때 잠깐 오셨다 가셨다"고 이진성과의 인연을 밝혔다.

이진성은 "난 기억이 안 난다. 규리 씨가 노래방에 있는데 내가 그 노래방에 갔다더라"라고 밝혔고 남규리는 "멤버로 계셨던 분이랑 제가 좀 친하지 않았냐"고 2008년 오토바이 사고로 세상을 떠난 먼데이키즈 원년멤버 김민수를 언급했다.

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남규리는 "저는 만두라고 불렀다. 오토바이를 저는 회사에 걸릴까봐 몰래 탔고 만두 씨는 원래 오토바이를 타셨다. 오토바이 얘기를 하다가 친해졌다. 노래방에 같이 있다가 술 드시고 오셨다"고 밝혔다.

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김연지, 이보람이 데뷔를 준비했던 씨야에는 남규리가 뒤늦게 합류했다고. 이보람은 "원래 다른 멤버가 있었는데 나가고 언니가 급하게 합류하게 됐다"고 밝혔다.

이에 씨야의 콘셉트는 얼굴 없는 가수에서 얼굴 있는 가수로 바뀌었다고. 이보람은 "저희 소속사의 조성모, SG워너비 선배님들처럼 방송은 안 할 거라 해서 노래 연습만 열심히 했는데 갑자기 얼굴이 들어온 거다. 그래서 얼굴 있는 가수를 하겠다 했다. 얼굴 있는 가수를 할 테니 병원을 가라더라. 그래서 손 잡고 병원 가서 상담을 받았다"고 밝혔다.

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하지만 성형을 하지 않은 채 데뷔했다며 "왜냐면 저희가 데뷔까지 3주밖에 시간이 없는데 의사 선생님이 그때까지 회복이 안 된다 했다. 그때는 필러 이런 게 없었으니까"라고 밝혔다.

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갑작스럽게 데뷔를 하게 된 남규리는 "저는 진짜 큰 기획사들에 있었는데 데뷔 직전에 다 무산됐다. 이게 될 거라 생각도 못했고 아무 생각 없었다. 멤버들이 노래를 너무 잘하니까 선망의 대상이었다. '노래 진짜 잘한다. 여기서 같은 멤버를 하면 행복하겠다' 했는데 갑자기 데뷔를 하게 된 것"이라 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com