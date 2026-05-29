송혜교, 가녀린 목에 다이아가 주렁주렁···비현실적 비주얼 압도

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 송혜교가 감탄을 자아내는 무결점 비주얼을 공개했다.

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송혜교는 29일 자신의 SNS에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 송혜교는 은은한 누드 톤의 레이스 미니 드레스를 입고 우아한 자태를 뽐냈다. 드레스 전체를 수놓은 섬세한 레이스 자수가 고급스러운 분위기를 자아냈고 군더더기 없는 실루엣은 송혜교 특유의 청초한 매력을 더욱 돋보이게 했다.

이번 사진은 프랑스 하이 주얼리 브랜드 쇼메(Chaumet)가 서울 성수동에서 개최한 하이 주얼리 컬렉션 '주얼스 바이 네이처(Jewels by Nature)' 프라이빗 행사 당시 촬영된 것으로 알려졌다. 이날 송혜교는 시스루를 연상시키는 누드 톤 레이스 드레스와 화려한 하이 주얼리를 매치해 우아하면서도 로맨틱한 스타일링을 선보였다.

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공개된 사진들 속 송혜교는 우아한 포즈와 함께 화려한 다이아몬드 네크리스와 이어링, 반지를 매치해 럭셔리한 아우라를 완성했다. 또 고혹적인 분위기를 자아내거나 플라워 패턴이 돋보이는 공간을 배경으로 늘씬한 각선미를 드러냈다. 정면을 응시한 사진에서는 투명한 피부와 또렷한 이목구비가 시선을 사로잡고 클로즈업 컷에서는 나이를 가늠하기 힘든 무결점 미모로 감탄을 자아냈다.

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한편 송혜교는 지난해 공개된 넷플릭스 시리즈 '다 이루어질지니'에 특별 출연했다. 현재는 배우 공유와 호흡을 맞추는 노희경 작가의 신작 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게' 공개를 앞두고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com