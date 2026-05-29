추사랑, 드디어 엄마 키 넘었다...173cm 야노시호 옆 놀라운 '모델 DNA'

야노 시호-추사랑 모녀가 29일 롯데백화점 에비뉴엘 잠실점에서 열린 패션브랜드 팝업 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.29/

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 추성훈의 딸 추사랑이 모델인 엄마 야노 시호의 키를 추월하며 독보적인 '모델 유전자'를 증명했다.

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야노 시호와 추사랑 모녀는 29일 오후 서울 송파구 롯데백화점 에비뉴엘 잠실점에서 열린 글로벌 패션 브랜드의 팝업 스토어 오픈 행사에 참석했다.

이날 현장에서 가장 큰 화제를 모은 것은 어느덧 훌쩍 자란 추사랑의 키였다.

2011년생으로 올해 만 14세인 추사랑은 일본의 톱모델이자 173cm의 장신인 엄마 야노 시호 옆에서도 전혀 밀리지 않는 기럭지를 선보였다.

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특히 나란히 서서 포즈를 취한 모습에서는 추사랑이 엄마보다 조금 더 큰 키를 보여주며 '모델 DNA'의 힘을 증명해 취재진의 감탄을 자아냈다.

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화사한 핑크색 원피스를 입고 등장한 추사랑은 작은 얼굴과 긴 생머리로 완벽한 비율을 자랑했다.

과거 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서 전국민의 사랑을 받았던 귀여운 꼬마의 모습은 온데간데없이, 이제는 어엿한 모델로서의 아우라를 풍기며 현장 분위기를 압도했다.

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함께 참석한 야노 시호 역시 변함없는 세련미를 과시하며 딸과 함께 다정한 손하트 포즈를 취하는 등 훈훈한 모녀의 정을 보여주었다.

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한편 추사랑은 ENA 예능 프로그램 '내 아이의 사생활' 등을 통해 근황을 공개하며 꾸준한 사랑을 받고 있다. 야노시호 역시 일본을 대표하는 톱모델로 활동 중이다.

narusi@sportschosun.com