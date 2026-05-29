할아버지 된 김종국, 두바이서 여행 사기 당했다 "눈탱이 제대로 맞았네" 황당

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 김종국이 두바이에서 여행 사기를 당했다.

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김종국의 유튜브 채널에서는 28일 '두바이서 제대로 당한(?) 김종국 ㄷㄷ 다들 조심하세요'라는 제목의 영상이 게재됐다.

두바이에서 버기 카 체험을 신청한 김종국. 김종국은 미리 예약을 하고 버기 카를 받으러 갔다. 김종국의 예약을 확인한 직원은 김종국은 어디론가 데려가 "비용은 다 냈냐"고 물었다. 김종국은 "비용은 다 냈다"고 했지만 직원이 "온라인으로 냈냐"고 거듭 묻자 혼란스러워 했다. 온라인으로 예약만 한 거라 생각한 김종국에 직원은 예약할 때 본 가격과 다르게 설명하고, 심지어 다른 비용을 붙여 얘기했다.

예약 내역을 확인한 지인은 "총 1,900디르함(한화 약 78만 원)이긴 하다"고 말했고 김종국은 "저희기 이미 예약을 하고 왔는데 알고 있던 가격이랑 달라서 확인 중"이라 밝혔다. 그러자 직원은 "이건 저희가 무료로 해드리는 거라 2,000디르함(한화 약 82만 원)만 주시면 된다"고 가격을 갑자기 할인해줬다.

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결국 직원이 말하는 금액대로 결제한 김종국. 그때 지인은 "결제하면 안 된다. 우리 결제 이미 했다더라"라고 밝혔다. 알고보니 김종국 측이 예약할 때 이미 비용을 지불했던 것.

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이에 직원은 "제 실수 아니"라고 발뺌했고 김종국은 "실수한 게 아니라 결제한 건 다시 환불해주시라. 우리는 이미 결제했다"고 차분하게 환불을 요구했다. 심지어 김종국 측이 예약한 회사도 아니었다고.

결국 환불을 받고 나온 김종국은 "눈탱이 제대로 맞았다. 자기네 회사 예약이 아닌데 자기네를 데리고 가서 그냥 결제를 해버렸다. 우리가 돈을 다 낸 건다. 사고네"라고 황당해했고 지인 역시 "심지어 예약 내역 보여줬는데 자기네 회사가 아닌데도 (데려갔다)"라고 토로했다.

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환불 받은 현금을 본 지인은 "진짜 돈 맞겠죠?"라고 의심했고 김종국은 "여기 돈이겠지. 설마"라며 웃었다.

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한편, 김종국은 최근 조카가 자녀를 낳으며 할아버지가 됐다고 밝혀 많은 축하를 받았다.

wjlee@sportschosun.com