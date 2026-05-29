신지, ♥문원 단어 실수 폭풍 지적.."배우자 아닌 선생님 만났나" ('귀한가족')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 코요태 신지가 남편 문원의 말투와 표현을 일일이 바로잡는 이유를 밝혔다.

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29일 MBN '남의 집 귀한 가족'은 '오늘 목숨 두 개야? 후덜덜.. 신지&문원 달콤살벌 신혼일기'라는 제목의 선공개 영상을 공개했다.

영상에서 문원이 식사 준비를 할 동안 거실 청소를 하던 신지는 "자기 말이 맞는 거 같다. 내가 머리색이 밝았을 때는 흰 바닥이라 잘 안 보였는데 머리색이 어두워지니까 머리카락이 너무 잘 보인다"고 말했다.

문원은 "흰색 바닥 너무 힘들다. 먼지가 잘 보이니까 청소를 계속해야 된다"고 토로했다. 그러자 신지는 "힘들다는 말 하지 않기로 하지 않았나"라고 정색했고, 문원은 곧바로 "먼지가 잘 보여서 너무 좋다"며 말을 바꿨다. 이에 신지는 "그래. 그렇게 표현해야 한다"고 강조했다.

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이어 신지는 잔뜩 어지럽혀진 협탁을 정리하겠다고 나섰고, 문원은 "여보 거라 안 건드렸다. 한 소리 들을 까봐 말 안 하고 있었는데 정리해야 한다"고 말했다. 이를 들은 신지는 "내가 언제 한 소리 했냐"고 정색했고, VCR로 지켜보던 출연진들은 "무서워", "화난 거 아니냐"며 놀란 반응을 보였다.

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분위기를 풀기 위해 멋쩍은 웃음을 짓는 문원에게 신지는 "오늘 목숨이 두 개냐"고 농담했고, 문원은 "종민 선배가 그 이야기 들으면 조심하라고 했다"고 받아쳐 웃음을 자아냈다. 두 사람의 대화를 지켜보던 박미선은 "아직 (문원이) 살짝 무서워하는 것 같다"며 웃음을 참지 못했다.

이후에도 신지는 문원이 '어묵'을 '오뎅'이라고 표현하자 바로 잡았고, 문원은 곧바로 수긍했다. 이를 본 전민기는 "무슨 아나운서 선생님이냐"며 놀라워했다.

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신지는 문원의 표현을 바로잡는 이유에 대해 "이 친구가 말주변이 없고 (정확히) 말할 수 있을 때까지 내가 옆에서 도움 주는 게 맞다고 생각한다"고 설명했다.

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인터뷰 내내 신지에게 단어와 문장을 검사받던 문원은 "아내는 다 옳은 말만 한다. 아내한테 배워야 한다"고 말했다. 이에 신지는 "배우자를 만난 게 아니라 선생님을 만났구나"라며 웃음을 터뜨렸다.

한편 신지는 지난 2일 7세 연하의 가수 문원과 결혼식을 올렸다.