'파이널 피스' 켄타로 "일본은 더운데, 한국은 비와서 추운 느낌…개봉일 맞춰 내한해 기뻐"

29일 메가박스 코엑스에서 열린 영화 '파이널 피스'의 배우 사카구치 켄타로의 내한 기자간담회, 사카구치 켄타로가 질문에 답하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.29/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정빛 기자] 일본 배우 사카구치 켄타로가 영화 '파이널 피스'로 내한한 소감을 밝혔다. '

Advertisement

사카구치 켄타로는 29일 서울 강남 메가박스 코엑스에서 열린 '파이널 피스' 내한 간담회에서 "일본은 더운데 한국은 비와서 추운 것 같더라"며 "영화 개봉일 맞춰 내한해 기쁘다"라고 했다.

영화 '파이널 피스'는 고가의 장기말과 함께 신원불명의 사체가 발견되고 용의자가 된 천재 장기 기사 케이스케(사카구치 켄타로)와 사라진 도박꾼 토묘 (와타나베 켄) 사이에 숨겨진 비밀이 밝혀지는 서스펜스 드라마다.

지난 27일 개봉한 가운데, 사카구치 켄타로가 직접 내한해 화제를 모았다. 사카구치 켄타로는 이날부터 30일까지 내한 무대인사와 GV를 통해 국내 관객들과 직접 만난다.

Advertisement

사카구치 켄타로는 "일본은 요즘 덥다. 그런데 저는 어제 오후 늦게 한국에 도착했는데, 비가 온 것 같아서 추운 느낌이었다"라며 "이번에 영화 개봉일에 맞춰서 한국에 와서 기쁘다"라고 밝혔다.

Advertisement

'파이널 피스'는 전국 메가박스에서 절찬 상영 중이다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com