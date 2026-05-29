서인영 '시스루 드레스' 노출에 제작진 당황.."브라 안 했다, 니플패치도 거부"

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 서인영이 가슴 라인이 비치는 시스루 드레스를 입고 등장해 시선을 집중시켰다.

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27일 서인영의 유튜브 채널에는 '서인영 팬티도 같이 입는 찐베프 '모모' 최초공개'라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 서인영은 절친 모모가 일하는 옷가게를 찾아 여러 의상을 직접 입어보는 시간을 가졌다.

그는 쥬얼리 활동 당시를 떠올리게 하는 스타일은 물론, 최근 유행하는 힙한 패션까지 완벽하게 소화하며 눈길을 끌었다.

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특히 서인영은 가슴 라인이 비치는 시스루 롱드레스를 착용했고, 이를 본 제작진은 "혹시 브라를 안 한 거냐"고 물었다. 이에 서인영은 "안 했다. 저희는 브라를 잘 안 한다"고 답했다.

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곁에 있던 모모는 "니플패치 착용하라고 제 것도 줬는데 안 한다고 하더라"고 덧붙였고, 제작진은 화면 노출 여부를 확인한 뒤 "조금 비친다. 니플패치를 착용하는 게 좋겠다"고 권유했다.

패치를 제대로 갖춰 입고 등장한 서인영은 시스루 롱드레스를 완벽하게 소화하며 고혹적인 분위기와 섹시미를 발산해 시선을 사로잡았다.

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jyn2011@sportschosun.com