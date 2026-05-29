'파이널 피스' 켄타로 "인간과 인간의 열정 부딪히는 모습, 주목해달라"

29일 메가박스 코엑스에서 열린 영화 '파이널 피스'의 배우 사카구치 켄타로의 내한 기자간담회, 사카구치 켄타로가 질문에 답하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.29/

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[스포츠조선 정빛 기자] 일본 배우 사카구치 켄타로가 영화 '파이널 피스'를 소개했다.

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사카구치 켄타로는 29일 서울 강남 메가박스 코엑스에서 열린 '파이널 피스' 내한 간담회에서 "인간과 인간의 열정이 부딪히는 모습을 주목해주시면 좋겠다"라고 했다.

영화 '파이널 피스'는 고가의 장기말과 함께 신원불명의 사체가 발견되고 용의자가 된 천재 장기 기사 케이스케(사카구치 켄타로)와 사라진 도박꾼 토묘 (와타나베 켄) 사이에 숨겨진 비밀이 밝혀지는 서스펜스 드라마다.

지난 27일 개봉한 가운데, 사카구치 켄타로가 직접 내한해 화제를 모았다. 사카구치 켄타로는 "유명한 고가의 말을 두고 신원불명의 시체가 발견되면서 극이 시작된다. 인간적인 에너지가 넘치는 서스펜스 드라마다. 인간과 인간의 열정이 부딪히는 모습을 주목해서 봐주시면 좋겠다"라며 작품을 먼저 소개했다.

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자신이 맡은 캐릭터 케이스케에 대해서는 "인물의 생애를 보면 자라온 환경이 가혹한 것 같더라. 저도 대본 읽고, 연기하면서 저도 많이 느꼈다. 처절한 인생을 살았던 캐릭터라, 이해를 되는 부분도 있었다. 구원을 해주고 싶은 생각으로 연기했다"고 전했다.

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'파이널 피스'는 전국 메가박스에서 절찬 상영 중이다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com