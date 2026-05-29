'모솔 의사' 19기 현숙, 8기 영수와 연애 밝힌 '나솔사계'에 분노 "사이버 렉카도 아니고"

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[스포츠조선 이우주 기자] 19기 현숙이 허락없이 연애사를 밝힌 '나솔사계' 제작진에 분노했다.

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19기 현숙은 29일 새벽 SBS PLUS, ENA '나는 솔로 그후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계') 제작진에게 공개적으로 불만을 표했다.

현숙은 "아니..진짜로..렉카도 아니고 방송국에서 이게 맞아? 해당 회차 방송 출연자도 아닌 일반인의 사진을 허락도 없이 함부로 퍼가서 당사자한테 팩트체크도 안하고 기정사실화해버리고 허락도 안구하고 방송에 내보내는 게 무슨 짓이지?"라며 "방송 때야 계약 건이 있으니 편집이든 뭐든 다 참았지만 이건 아니지 않나..남의 인생을 대체 뭐라고 생각하는 건지..진짜 너무 화나고 눈물 나"라고 분노했다. 이어 현숙은 "제작진 번호도 없어서 어디로 연락해야 할지도 모르겠다. 잠이 안 온다"며 불쾌한 마음을 여과없이 드러냈다.

지난 28일 방송된 '나솔사계'에서는 8기 영수의 출연이 그려졌다. 오랜만에 등장한 8기 영수에 제작진은 "연애는 좀 하시지 않았냐"고 물었고 영수는 "연애했었다. 19기 현숙님하고 연애했었다"고 고백했다. 이어 '나솔사계' 측은 영수와 현숙이 연애했을 당시 찍은 사진을 공개했다. 동의를 구하지 않은 사진 공개에 현숙이 분노한 것.

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현숙의 폭로에 네티즌들 역시 동의 없이 사진을 공개한 제작진과, 영수의 발언이 경솔했다고 지적하고 있다.

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한편, '나는 솔로' 19기 현숙은 모태솔로 특집에 출연해 얼굴을 알렸다. 의사인 현숙은 '나는 솔로' 출연 후 다이어트에 대성공한 모습으로 화제가 되기도 했다.

wjlee@sportschosun.com