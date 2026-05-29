'파이널 피스' 켄타로 "작년에 부국제 왔을 때, '낙곱새' 굉장히 맛있게 먹었다"

29일 메가박스 코엑스에서 열린 영화 '파이널 피스'의 배우 사카구치 켄타로의 내한 기자간담회, 사카구치 켄타로가 질문에 답하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.29/

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[스포츠조선 정빛 기자] 일본 배우 사카구치 켄타로가 지난해 부산국제영화제를 찾았던 당시를 회상했다.

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사카구치 켄타로는 29일 서울 강남 메가박스 코엑스에서 열린 '파이널 피스' 내한 간담회에서 "부산에 굉장히 맛있는 '낙곱새' 가게가 있더라"고 했다.

영화 '파이널 피스'는 고가의 장기말과 함께 신원불명의 사체가 발견되고 용의자가 된 천재 장기 기사 케이스케(사카구치 켄타로)와 사라진 도박꾼 토묘 (와타나베 켄) 사이에 숨겨진 비밀이 밝혀지는 서스펜스 드라마다.

지난 27일 개봉한 가운데, 사카구치 켄타로가 직접 내한해 화제를 모았다. 사카구치 켄타로는 이날부터 30일까지 내한 무대인사와 GV를 통해 국내 관객들과 직접 만난다.

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지난해에는 부산국제영화제(부국제)를 찾기도 했다. 켄타로는 "부산에 굉장히 맛있는 '낙곱새'' 가게가 있더라. 작년 부국제 때 처음 알았다"고 웃으며 "부국제는 반짝인다는 느낌을 받았다. 본인들이 만든 작품을 선보이는 자리고, 최근에는 OTT나 해외에서도 많이 오는 것 같더라. 이제 국적에 의한 벽이 낮아지고 있는 느낌이 든다. 로맨스와 미스터리 장르도 초월한 여러 작품에 출연해서 이렇게 여러분 앞에서 서면 좋겠다"고 당시를 떠올렸다.

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이어 "영화는 인종과 직업을 초월하는 거라 생각한다. 극 중에서 일본 환경에서 일본어로 연기하지만, 다들 느끼는 감정을 엮어내는 것이 영화라 생각한다"고 했다.

'파이널 피스'는 전국 메가박스에서 절찬 상영 중이다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com