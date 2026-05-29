박지윤 "멘탈 이슈로 스케줄 전면 취소"..제주서 털어놓은 근황

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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 박지윤이 제주에서의 소소한 일상을 공개하며 솔직한 심경을 전했다.

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박지윤은 29일 "원래 출장길에 오르는 거였는데 멘탈 이슈로 다 캔슬하고 아무랑도 마주치지 않고 집에 있고 싶었다"라는 글을 게재했다.

이어 그는 "꼭 나가야 하는 일이 생겨 제주도청 쪽에 나갔다가 궁금했던 맛집 두 집을 연달아 들렀다"며 "아, '참새 방앗간'이라는 말은 나 같은 사람들 때문에 생겼구나 끄덕끄덕했다"고 유쾌하게 덧붙였다.

또 박지윤은 "친절하신 택시 기사님의 마음에 쏙 드는 선곡을 들으며 집으로 돌아왔다"며 노래 'Honesty'를 언급하기도 했다. 이어 "저녁엔 빨래를 개며 행복밀 쑥송편을 먹을 생각에 갑자기 신나는 중"이라고 적으며 일상의 소소한 행복도 전했다.

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함께 공개된 사진에는 제주 곳곳을 찾은 박지윤의 편안한 일상이 담겨 눈길을 끌었다.

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한편 박지윤은 최동석과 지난 2009년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀으나 2023년 파경을 맞아 이혼 소송 중이다. 현재 양육권과 친권은 박지윤에게 있으며, 최동석은 면접 교섭을 통해 자녀들을 만나고 있다.

jyn2011@sportschosun.com