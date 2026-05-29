"지소연 실신했는데 남편이 너무 태연"...방치 논란에 ♥송재희 "신경안써" 정면 돌파

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 지소연이 갑작스러운 실신 이후 원인을 찾지 못한 채 검사를 이어가고 있는 가운데, 남편 송재희가 일각에서 제기된 '실신 방치' 논란에 대해 직접 입장을 밝혔다.

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지난 28일 유튜브 채널 '지소연 송재희의 벨라리에'에는 '평화롭던 우리 가족에게 갑자기 일어난 일'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 지소연과 송재희는 최근 화제가 된 실신 사고와 관련해 당시 상황을 직접 설명했다.

앞서 지소연은 SNS를 통해 집 거실에서 아이들을 촬영하던 중 갑자기 의식을 잃고 뒤로 넘어지는 영상을 공개해 많은 이들의 걱정을 샀다.

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특히 영상 속 송재희의 반응을 두고 일부 누리꾼들이 "너무 태연한 것 아니냐"는 반응을 보이면서 논란이 일기도 했다.

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이에 대해 지소연은 "그날 아침 일상을 촬영해 보려고 카메라를 들고 있었다"며 "쌍둥이들이 아빠에게 가는 모습이 예뻐 가까이 가서 찍으려고 일어났는데 그대로 쓰러졌다"고 당시를 떠올렸다.

송재희 역시 "이유식을 만들고 있는데 갑자기 '쿵' 소리가 들렸다"며 "돌아보니 아내가 바닥에 쓰러져 있었다. 너무 순식간에 벌어진 일이라 상황을 파악할 겨를도 없었다"고 말했다.

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지소연은 실신 이후 몸 상태를 확인하기 위해 여러 병원을 찾았다고 밝혔다.

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그는 "그 후 4일 동안 병원을 계속 다녔다"며 "피검사는 물론 MRI, CT 등 받을 수 있는 검사는 모두 진행했고 상급병원까지 찾았지만 아직 명확한 원인을 찾지 못했다"고 전했다.

이어 "건강에 대해 너무 자신하며 살았던 것 같다"며 "이번 일을 계기로 건강 관리의 중요성을 다시 느끼게 됐다"고 털어놨다.

송재희는 당시 상황을 두고 "나 역시 너무 충격을 받았다"고 고백했다.

지소연은 "오빠도 충격이 너무 커서 기억이 삭제된 상태였다"며 "영상에는 다 담기지 않았지만 누구보다 많이 놀라고 계속 제 상태를 신경 썼다"고 설명했다.

송재희는 "나중에 아내가 댓글 이야기를 해줬지만 크게 신경 쓰지 않았다"며 "그보다 중요한 건 아내의 건강이었다. 건강이 최우선이었다"고 강조했다.

한편 송재희와 지소연은 2017년 결혼해 슬하에 첫째 딸과 쌍둥이 남매를 두고 있다. 최근 유튜브 채널을 통해 육아와 일상을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.

narusi@sportschosun.com