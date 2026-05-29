‘이규혁♥’ 손담비, 딸맘 실화냐···크롭티 사이 드러난 '복근+팔 근육' 깜짝

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 겸 배우 손담비가 남편 이규혁과 달달한 데이트 일상을 공개하며 눈길을 끌었다.

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손담비는 29일 자신의 SNS에 "오랜만에 브런치 먹고 남편이랑 데이트"라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 여유로운 시간을 보내고 있는 손담비의 모습이 담겼다. 크롭티에 트레이닝 팬츠를 매치한 편안한 차림에도 남다른 건강미가 돋보였다.

특히 짧은 상의 사이로 드러난 탄탄한 복부와 군살 없는 허리 라인이 시선을 사로잡았다. 여기에 운동으로 다져진 팔 근육까지 더해지며 건강한 매력을 뽐냈다.

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자연스럽게 묶은 헤어스타일과 수수한 메이크업에도 빛나는 비주얼은 물론, 출산 후에도 변함없는 자기관리 능력이 감탄을 자아냈다.

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사진을 접한 팬들은 "아이 엄마 몸매가 맞냐", "복근이 대단하다", "관리의 끝판왕", "건강미 넘친다", "운동 자극 제대로 받는다" 등의 반응을 보였다.

한편 손담비는 2022년 전 스피드스케이팅 국가대표 이규혁과 결혼했다. 지난해 딸 해이 양을 출산했고 SNS와 유튜브 등을 통해 육아와 일상을 공유하며 팬들과 소통하고 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com