31기 옥순, SNS 재개 후 짧은 심경..."취집 NO" 항공사 퇴사도 인증

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[스포츠조선 조윤선 기자] 31기 옥순이 '나는 솔로' 종영 후 짧게 심경을 전했다.

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31기 옥순은 28일 비활성화했던 SNS 계정을 공개한 뒤 "잘가 옥순아"라는 글과 함께 31기 라이브 방송 화면을 캡처한 사진을 공개했다.

또한 옥순은 퇴사 인증샷도 함께 올렸다. 전직 승무원 출신으로 한 항공사 전략기획팀에서 근무했던 그는 최근 사직서를 제출한 것으로 알려졌다.

공개된 사진에는 동료들이 준비한 이별 케이크가 담겼다. 비행기 모양의 케이크에는 '항공사 졸업', '고생 많으셨습니다' 등의 문구가 적혀 있어 눈길을 끌었다.

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옥순은 SBS Plus·ENA 리얼 데이팅 프로그램 '나는 솔로' 31기 방송 내내 논란의 중심에 섰다. 특히 영숙, 정희와 함께 순자를 뒷담화하는 장면이 방송되며 거센 비판을 받았다.

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논란이 커지자 제작진은 옥순의 분량을 줄였고, 이후 옥순이 제작진을 압박해 편집을 요구했다는 근거 없는 루머도 퍼졌다.

이에 옥순은 31기 종영 후 진행된 라이브 방송에서 자신을 둘러싼 각종 의혹을 직접 부인했다. 그는 '취집설'에 대해 "취집하기 위해 퇴사한 게 아니다. 나는 생각보다 일 욕심이 되게 많은 사람"이라며 "내가 돈 열심히 벌어서 남편이 하고 싶은 거 있을 때 지원해 주고 싶다. 그게 내가 추구하는 사랑이기 때문에 취집하려고 퇴사한 게 아니다"라고 밝혔다.

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또 최종 커플이 된 영호와의 결혼설과 임신설에 대해서는 "영호 님과는 나와서 잘 만났는데 내가 개인적으로 해외에 나갈 일이 생겨서 방송 시작하고 얼마 안 돼서 헤어졌다"며 "결혼설, 임신설, 상견례, 취집 전부 다 아니다"라고 선을 그었다.

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순자와의 관계에 대해서도 언급했다. 옥순은 "사과는 방송 전에도 했고, 후에도 했다"며 "별다른 입장문을 내지 않았던 이유는 (순자의) 연락받지 못했다. 내가 한 행동이 있는데 그거에 대해서 또 내 입장만 밝히다 보면 또 다른 상처를 줄 수 있을 거라고 생각해서 최대한 얼굴 볼 수 있을 때까지 기다렸다가 말씀드려야겠다고 생각했다"고 털어놨다.

이어 "이 자리를 빌려서 다시 한번 참견, 솔직함을 가장한 말들이 상처를 드린 거에 대해 진심으로 죄송하다고 말씀드리고 싶다. 사과로 끝내지 않고 실제 당사자가 사과를 받아주고, 안 받아주더라도 계속해서 정말 미안하고 정말 잘못했다고 생각하면서 살겠다"고 말했다.

이에 대해 순자는 논란이 커진 뒤에야 연락이 온 점을 언급하며 "사과할 시간이 굉장히 충분했다고 생각했는데 본인 스스로를 되돌아볼 시간을 가지지 못했다는 생각이 들었고, 그래서 그분들이 뒤늦게 전하는 사과가 진정성 있게 다가오지 않았다"고 입장을 밝혔다.