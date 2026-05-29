31기 영자, '순자 뒷담화' 당시 상황 폭로.."큰 목소리로 새벽까지 대화, 내 이름도 들려"

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[스포츠조선 이게은기자] '나는 솔로' 31기 영자가 이른바 '순자 뒷담화' 논란에 대해 입을 열었다.

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29일 '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널에는 '31기 영자&정숙 단독 인터뷰 사랑은 간절한 사람의 몫'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영자와 정숙은 제작진의 질문에 답을 하는 시간을 가졌다. 가장 눈길을 끈 건 "제3자의 시선, 당시 분위기는 어땠나?"라는 질문이었다. 당시 분위기는 옥순, 영숙, 정희가 순자를 투명인간 취급, 순자의 뒷말을 나눈 장면을 말한 것으로, 이는 시청자들에게 큰 비난을 받았다.

영자는 "저는 트러블에 끼고 싶지 않아서 3일차부터는 공용 거실에 많이 가있었다. 제가 (뒷담화에 대해) 직접적으로 들은 건 많이 없었다. 간간히 그쪽 방에서 순자 언니와 제 이름이 나오는 게 들리긴 했지만, 귀담아듣지는 않았다. 그냥 떠드는 건가 보다 했지만 순자 언니는 스트레스를 많이 받은 것 같았다"라고 떠올렸다. 이어 "저는 들어주는 입장이었다. 목소리가 커서 이런 일이 일어나지 않았나 싶다. 수다 떠는 걸 좋아해 새벽 5시까지 떠들더라"라면서도 "문제를 삼으면 문제가 되고, 문제를 삼지 않고 넘어가면 문제가 되지 않는 것 같다"라는 입장을 내비쳤다.

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한편 '나는 솔로' 31기는 지난 27일 순자 왕따 논란 등 잡음 속에 종영했다. 라이브 방송 동시 접속자 수는 최고 약 40만 명을 기록했다. 라이브 방송 당시 옥순과 영숙, 정희는 순자에게 사과했지만 순자는 또 다른 불화를 폭로해 논란은 가라앉지 않았다.

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joyjoy90@sportschosun.com