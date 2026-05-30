씨야, 원래 얼굴 없는 가수였다.."남규리 합류로 바뀌어, 이보람·김연지 성형외과行"(고막남친)

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 씨야가 데뷔 20주년을 맞아 완전체로 돌아온 가운데, 유쾌한 입담과 솔직한 비하인드로 반가움을 안겼다.

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29일 방송된 KBS 2TV 뮤직 토크쇼 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에는 씨야가 출연해 감성 가득한 무대를 선보였다.

이날 씨야는 전주만 들어도 깊은 향수를 자극하는 히트곡 '사랑의 인사'를 열창하며 레전드 그룹의 귀환을 알렸다.

특히 남규리는 "저희 지금 엄청 바쁘다. 지금 씨야엔터테인먼트를 만들었다"고 깜짝 발언해 눈길을 끌었다.

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이어 그는 "제가 씨야엔터의 남 대표다"라며 "대표직을 맡게 됐다"고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다. 또 상무는 이보람, 전무는 김연지가 맡고 있다고 덧붙이며 완전체 활동에 대한 애정을 드러냈다.

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세 사람은 씨야 결성 비하인드도 솔직하게 털어놨다. 원래 씨야는 '얼굴 없는 가수' 콘셉트로 데뷔할 예정이었다고. 하지만 남규리의 합류로 계획이 완전히 바뀌었다는 것.

이보람은 "언니가 왔는데 갑자기 얼굴 있는 가수를 하겠다고 하더라. 얼굴이 들어온 것"이라고 말해 폭소를 자아냈다.

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이어 "언니가 너무 예쁘니까 저희가 성형외과까지 갔었다. 이대로는 안 될 것 같아서 병원에 갔는데 너무 애석하게도 3주 안에 회복이 안 된다고 하더라"라며 "그래서 그냥 이렇게 날것으로 나오게 됐다"고 털어놔 현장을 웃음으로 물들였다.

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또한 씨야가 다시 뭉치게 된 과정도 공개됐다. 남규리는 "여러 번 합치려고 했는데 회사도 다르고, 소통 과정에서 오해가 생겼다"고 솔직하게 고백했다.

이어 "작년에 행사가 들어왔는데 조건이 씨야 노래 두 곡을 불러달라는 거였다. 그런데 너무 오래된 노래라 MR이 없었다"며 "그래서 무작정 밤 12시 반에 보람이에게 전화를 했다"고 당시를 떠올렸다.

그는 "그 뒤로 만나서 어떻게 지냈는지 이야기하고 오해를 풀었다. 그날 정말 바로 한 번에 풀렸다"고 전하며 뭉클함을 안겼다.

마지막으로 남규리는 "씨야 20주년인데 팬들을 위해 다시 뭉치자고 했더니 다들 한 번에 'OK'했다"고 덧붙이며 변함없는 우정과 팀에 대한 애정을 드러냈다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com