'뼈말라 합류' 송혜교, 희귀한 수영복 사진 공개.."엄마가 찍어준 컷"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 배우 송혜교가 수영을 즐기는 여유로운 근황을 전했다.

Advertisement

4일 송혜교는 자신의 SNS에 "쉬어 가는 날"이라는 글과 사진 여러 장을 게재했다.

사진 속 송혜교는 휴가지에서 여유를 만끽하고 있다. 송혜교는 민소매 롱 원피스로 청순한 매력을 뽐내는가 하면, 평소 잘 공개하지 않는 수영복 자태까지 드러내 시선을 사로잡았다. 깡마른 실루엣이 눈길을 모았다. 모자와 선글라스로 얼굴을 가렸지만, 화장기 없는 모습에서 여배우 아우라도 풍겼다.

특히 송혜교는 "by mom"이라고 덧붙이며 각별한 모녀의 정을 느끼게 했다.

Advertisement

한편 송혜교는 차기작으로 노희경 작가의 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게' 공개를 앞두고 있다. '천천히 강렬하게'는 야만과 폭력이 판치던 1960~80년대 한국 연예계를 배경으로, 가진 건 없지만 빛나는 성공을 꿈꾸며 온몸을 던졌던 이들의 성장 스토리를 그린 작품으로 송혜교, 공유, 설현, 차승원 등이 출연한다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com