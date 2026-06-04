황정음 "내가 돋보기안경 쓸 줄이야"…결국 노안까지 온 깜짝 근황

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 황정음이 흰머리와 노안 고민을 솔직하게 털어놓으며 돋보기 안경을 쓰게 된 근황을 공개했다.

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최근 황정음은 자신의 유튜브 채널에 공개한 영상 '운동(당)하러 가는 날'을 통해 소탈한 일상을 전했다. 이날 황정음은 운동을 위해 외출에 나섰다. 그는 직접 버스를 타고 이동하며 "평소에도 대중교통을 자주 이용한다"고 밝혔다. 또 아이들도 버스를 좋아해 함께 타고 다니는 경우가 많다고 설명했다.

버스를 기다리던 중 황정음은 가방에서 안경을 꺼내 쓰며 최근 달라진 몸 상태를 고백했다. 그는 "제가 흰머리가 좀 많이 생기니까 염색을 많이 해서 그런지 눈이 계속 나빠지는 것 같다"고 말했다.

이어 돋보기 안경을 착용한 뒤 "잘 보인다. 내가 안경을 쓰게 될 줄이야"라며 놀란 반응을 보여 웃음을 자아냈다.

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황정음은 버스에 탑승한 뒤에도 특유의 유쾌한 입담을 이어갔다. 그는 "혼자 버스를 자주 타는데 사람들이 잘 못 알아본다"며 "관심 좀 가져달라"고 농담을 던졌다. 또 전성기 시절을 떠올리며 "예전에는 많은 분들이 알아봐 주셨다"고 회상했다. 이어 "그래도 '지붕뚫고 하이킥' 같은 작품이 영상으로 남아 있는 게 감사하다"며 애정을 드러냈다.

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영상 후반부에는 스트레칭 센터를 찾아 몸과 마음을 관리하는 모습도 공개했다. 황정음은 운동을 통해 심리적인 안정과 위로를 얻고 있다며 "지금은 평온하게 사는 게 가장 중요하다"고 털어놨다.

한편 황정음은 최근 유튜브 채널을 개설하고 활발한 활동을 예고했다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com