박명수, '소속사 이적' 이유 있었다…"신동엽이 꽂아줘? 내가 직접 컨택"

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[스포츠조선 이지현 기자] 박명수가 개인 회사를 떠나 새로운 소속사와 계약한 이유를 밝혔다.

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박명수는 최근 쿠팡의 계열사이자 신동엽, 이수지 등이 소속된 씨피엔터테인먼트와 새롭게 계약을 맺어 화제를 모았다. 이 과정에서 약 20년간 동고동락해 온 매니저와의 결별에 많은 추측들이 난무하기도 했다.

박명수는 이에 대해 최근 공개된 유튜브 채널 '롤링썬더'에 출연해 이유를 밝혔다. 그는 "쿠팡이 원래 테크 회사이지 않나. 시대에 굉장히 발 빠르게 움직이는 회사"라며 "계속 트렌드가 변하는 상황에서 혼자 한다는 것은 정보 싸움이다. 맞춰줄 수 있는 곳이 필요하다는 생각이 들었다"고 설명했다. 이어 "놓치는 게 되게 많았다"며 1인 체제로 활동하며 느꼈던 한계도 솔직하게 털어놨다.

특히 "신동엽이 꽂아준 거냐"는 농담 섞인 질문이 나오자, 박명수는 즉각 "아니다. 신동엽은 파트가 다르다. 내가 직접 컨택했다. 내가 먼저 손을 내밀었다"고 선을 그었다.

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쿠팡을 선택한 이유도 구체적으로 밝혔다. 박명수는 "지금까지 그런 걸 가장 잘하는 데가 쿠팡이라고 생각했다"며 "쿠팡플레이라는 자체 콘텐츠가 있고, 그 안에서 내가 얼마든지 하고 싶은 걸 만들어낼 수 있다"고 말했다.

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또한 그는 "쿠팡이 커머스를 하지 않나. 커머스에 대한 생각도 있었다"며 "커머스도 해보고 싶고, 음악 프로그램도 하고 싶고, 콘서트도 하고 싶다. 그런 모든 시스템이 갖춰져 있다"고 향후 활동에 대한 기대감과 야망을 드러냈다.

실제로 박명수는 최근 '무한도전 런' 역시 쿠팡 측에서 함께 진행하고 있다며 "너무 세련됐다. 주먹구구가 없다. 실수가 거의 없다"고 새 소속사에 대한 만족감을 보였다.

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olzllovely@sportschosun.com