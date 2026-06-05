야노시호, ♥추성훈에 결국 짜증 터졌다…"딸 사랑한텐 다정한데 나에겐 무뚝뚝"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]야노시호가 딸 사랑에게는 다정하면서 자신에게는 그다지 다정하지 않은 추성훈의 모습에 불만을 드러냈다.

Advertisement

5일 유튜브 채널 '야노시호 YanoShiho'에는 "실비 김치 먹으면서 매운 맛 Q&A"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 야노시호는 '추성훈이 제일 멋질 때 그리고 얄미울 때'를 묻는 말에 "조금 짜증 나는 순간은 사랑에게는 다정하게 하면서 나에게는 그다지 다정하지 않을 때"라고 솔직하게 털어놨다.

그는 "사랑한테는 엄청 다정하다"라면서 "뭔가 이야기를 들으면 '아 그렇구나. 아빠도 그렇게 하는 게 기쁠 것 같다'라고 말한다"라면서 아직도 사랑 양을 아기 대하듯 하는 남편에 대해 이야기했다. 그러면서 야노시호는 "'그런 식으로 말하냐'라고 했다"라며 딸 앞에서는 한없이 다정한 '딸 바보 아빠' 추성훈의 모습을 떠올리며 웃었다.

Advertisement

야노시호는 추성훈이 가장 멋있어 보이는 순간으로 격투기 선수로서의 모습을 꼽았다. 야노시호는 "추성훈은 시합 때 멋있다. 격투기할 때 가장 존경스럽다고 해야 할까나. 역시 대단하다"라며 존경심을 드러냈다.

Advertisement

이어 "추상 격투기 복귀 좋다"라면서 "격투기는 결국 연습이지 않나. 연습의 성과가 나오는 일이다. 그래서 어떤 시간을 보내고 어떤 준비를 할지가 엄청 중요하다"라고 말했다. 야노시호는 "연습에 임하는 것은 자신과 마주하는 시간이다"라면서 "자신을 단련하면 마음도 단련된다"라고 설명했다.

또한 야노시호는 "그 시간을 보여주는 것만으로 그 마주한 시간이 모두에게 공유되기 때문에 정말 좋은 시간이 될 것으로 생각해서 추성훈에게도 뜻깊은 시간이라 생각한다"라고 덧붙여 눈길을 끌었다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com