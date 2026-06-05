선우용여, 악착같이 돈만 아낀 전원주에 눈물 "언니 인생이 안타까워, 활력 잃었다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 선우용여가 절친 전원주에 진심어린 인생 조언을 건넸다.

Advertisement

2일 유튜브 채널 '전원주인공'에서는 '선우용여에게 5성급 호텔 뷔페 대접한 전원주'라는 제목의 영상이 게재됐다.

전원주는 선우용여에게 처음으로 호텔 뷔페를 대접하기로 했다. 전원주는 "내가 돈을 벌벌 떨면서 안 썼는데 이제 나이가 드니까 이제 쓰다 가야겠다. 전원주가 이런 면도 있다는 걸 보여주고 싶다"고 달라진 마음가짐을 밝혔다.

호텔 뷔페가 익숙한 선우용여와 달리 전원주는 생소한 메뉴에 선뜻 음식을 담지 못했다. 이에 선우용여는 전원주에게 맛있고 건강한 음식들을 추천해주며 같이 음식을 담아줬다.

Advertisement

하지만 전원주는 음식을 마음껏 먹지 못했다. 이에 선우용여는 "언니 지금 얼굴이 쭈구렁방탱이가 됐다. 주름이 있어서가 아니라 내가 보니까 활력이 없다. 밥 먹으면서도 '이 비싼 걸 어떻게 먹어?'이 생각만 하느라 안 들어가는 거다. 그러면 안 된다"고 따끔하게 이야기했다.

Advertisement

이어 선우용여는 "언니는 지금 며느리가 음식 해오는데 그것도 안 좋은 거다. 이 언니의 공치사라 생각한다. '내가 너희 돈 주니까 해와라' 이건 아니다. 주는 돈은 주는 돈이고 내가 할 건 내가 해야 한다"며 "내가 돈 주는 걸로 끝이라고 마음을 먹어야 한다. 내 돈 가지고 운동하고 뷔페 아침에 가서 맛있게 먹고 '6만 원? 아무것도 아니야. 난 먹어' 이렇게 간단히 살아라. 자식한테 의존하지 말고 언니가 돈 주고 싶은 건 돈 주고 끝내라"라고 단호하게 말했다.

선우용여는 특히 "언니가 기쁘게 나한테 밥을 사주면 그 돈은 언니가 저금한 거다. 남한테 바라는것 없이 베푸는 건 나도 모르게 저금하는 거다. 세상에 공짜가 없다"며 "밥을 사주면서 '이거 비싸다. 이렇게 비싼 걸 어떻게 먹니?' 하면 난 소화도 안 되고 언니는 돈만 나간 거다. 이제 그러지 마라. 그러면서 언니가 건강도 좋아지고 집안도 평화롭고 아들이 나중에는 '엄마 우리 집 와서 있어' 이런 소리가 나온다. 진심이다"라고 조언했다.

Advertisement

이어 선우용여는 전원주 생각에 눈물까지 보였다. 선우용여는 "언니 사는 게 너무 안타까워. 자기가 돈 벌고 왜 자기를 위해 못 쓰냐. 이제는 언니를 사랑해야 한다"고 진심으로 말했다.

Advertisement

이에 전원주도 "요즘 와서는 억울하다. 인생을 너무 값 없이 살아온 거 같다. 돈 벌려고만 발발거렸지 쓰는 재미를 못 보고 지나고 나니까 드러누워있으면 억울하다. '내가 왜 이렇게 살았나' 이런 생각이다. 네 말이 맞다. 바보처럼 살면 안 되겠다"고 다짐했다.

wjlee@sportschosun.com