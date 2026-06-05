'힙합남매' 릴체리X골드부다, 신곡 '드레스투킬' 발매 "파괴적 사운드"

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[스포츠조선 백지은 기자] '힙합남매'가 출격한다.

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퍼시픽 뮤직 그룹이 론칭하고 MC진이 이끄는 힙합 레이블 패밀리 스타일 레코즈에 따르면 릴체리와 골드부다가 4일 '드레스투킬'을 발표한다.

'드레스투킬'은 폭발적인 힙합 에너지와 얼터너티브 팝을 결합, 릴체리와 골드부다 특유의 장르 파괴적 사운드의 진수를 보여주는 곡이다. 처음부터 끝까지 AI로 제작된 뮤직비디오는 미래적인 감각을 선사하며 전세계 리스너를 사로잡는다.

릴체리와 골드부다는 "'드레스투킬'은 모두를 위한 곡이다. 꿈을 쫓기 위해 옷을 갖춰 입을 때도, 강한 모습으로 나서기 위해 외출할 때도 그것이 바로 '드레스투킬'이다. 매일 자신의 생존 야망 자신감 혼돈을 몸에 걸치는 것에 관한 이야기"라고 소개했다.

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2025년 설립된 '퍼시픽 뮤직 그룹'은 글로벌 음악 엔터테인먼트 기업으로, 아티스트 개발과 크리에이티브 파트너십, 아시아와 서구 음악 시장을 잇는 협업을 통해 글로벌 영향력을 확대해 나가고 있다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com