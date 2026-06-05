강성연, ♥의사와 재혼 발표 후 활짝 핀 얼굴 "진정한 행복의 의미 공유해"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 강성연이 행복한 근황을 공개했다.

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강성연은 5일 "언니가 지나왔던 길, 그 시간 속 귀한 깨달음을 전해주고 진정한 행복의 의미를 공유했던 식나. 언니만이 표현할 수 있는 세계! 언니만의 몸짓과 향기로 물들인 푸른 여름날들을 기대하고 응원해요"라는 글과 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.

공개된 사진 속에는 지인의 공연을 보고 온 강성연의 모습이 담겼다. 지인과 데이트를 즐긴 강성연은 눈에 띄게 밝아진 모습으로 눈길을 모았다. 최근 재혼 소식을 알린 강성연의 행복한 일상이 보는 이들에게도 전파되는 듯하다.

한편, 배우 강성연은 지난 10일 "긴 시간 속, 아린 마음 보듬어 지켜준 당신이 있어 웃을 수 있었습니다. 다시 살아낼 수 있는 힘과 시간을 선물해 준 당신! 당신과 함께 하는 모든 것들이 기적 같아요. 서로를 향한 깊은 배려와 신뢰 속에서 다정하고 평안하게…… 그렇게 살아요, 우리. 참 많이 고맙고 존경하고 사랑합니다"라며 연애 중이던 비연예인과 재혼 소식을 직접 알렸다.

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소속사 디어이엔티에 따르면 강성연은 의사와 새 가정을 꾸렸으며 두 사람은 강성연의 두 아들을 함께 양육 중이다.

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이후 강성연과 재혼한 남성이 KBS '아침마당'에 출연하는 신경과전문의로 알려져 화제가 됐다. 강성연과는 2022년 JTBC '닥터들의 썰왕썰래'에 함께 출연한 것으로 알려졌다.

wjlee@sportschosun.com