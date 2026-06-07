이영지, 4년 고민한 '눈밑지' 시술 효과 제대로…붓기 쏙 빠진 리즈 미모

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 이영지가 한층 또렷해진 비주얼로 시선을 사로잡았다.

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이영지는 7일 자신의 SNS 스토리에 일본 오사카 공연 현장이 담긴 영상을 게재했다.

공개된 영상 속 이영지는 회색 슬리브리스 상의에 편안한 팬츠를 매치한 채 무대 위를 누비고 있다.

자연스럽게 관객들과 호흡하며 여유로운 무대 매너를 선보인 가운데, 이전보다 한층 또렷해진 눈매와 시원한 인상이 눈길을 끌었다.

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특히 최근 고백한 눈 밑 지방 재배치 시술 이후 더욱 선명해진 비주얼이 팬들의 관심을 모았다.

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누리꾼들은 "확실히 인상이 밝아졌다", "피곤해 보이는 느낌이 사라졌다", "시술 효과가 자연스럽다" 등의 반응을 보였다.

앞서 이영지는 최근 세븐틴 유닛 도겸, 승관의 'DxS [소야곡] ON STAGE - INCHEON'에 게스트로 출연했다.

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당시 선글라스를 착용한 채 무대에 오른 이영지는 "선배님들 콘서트에 싸가지 없게 선글라스를 끼고 온 게 아니다"라며 "며칠 전 눈 밑 지방 재배치를 했다"고 솔직하게 털어놨다.

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이어 "하늘 같은 선배님들 콘서트인데 오해하실까 봐 말씀드린다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

이후 팬 플랫폼을 통해서도 시술 사실을 다시 언급했다. 그는 "(성형을) 조장하는 것처럼 보일까 봐 말하지 않으려 했다"면서도 "내 인생 처음이자 마지막이다. 무려 4년을 고민한 끝에 결정했다"고 밝혔다.

또 "안 피곤한데도 늘 피곤하냐는 말을 듣는 것이 스트레스였다"며 "그게 오랫동안 고민이었던 부분"이라고 설명했다. 그러면서 "이제 앞으로는 아무것도 안 할 것"이라고 강조했다.

한편 이영지는 최근 국내외 무대를 오가며 활발한 활동을 이어가고 있다.

narusi@sportschosun.com