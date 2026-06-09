나영석 PD, 유튜브 올스타전 열었다···침착맨·빠니보틀 등판에 예고편부터 아수라장

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[스포츠조선 조민정 기자] 나영석 PD가 유튜브 대표 크리에이터들을 한자리에 모은 초대형 콘텐츠를 예고해 화제를 모으고 있다.

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8일 유튜브 채널 '채널십오야'에는 '(금욜예고) 이게 내 젠슨황이야. 유튜브1황들과 함께한 고품격십오야회동'이라는 제목의 예고 영상이 공개됐다.

이번 콘텐츠는 '제1회 유튜브 심포지엄' 콘셉트로 꾸며질 예정이다. 예고편에는 나영석 PD를 비롯해 엄지윤, 카더가든, 강민경, 소녀시대 효연, 미미미누, 빠니보틀, 곽범, 침착맨 등 내로라하는 유튜브 스타들이 총출동해 눈길을 끌었다.

공개된 영상에서는 출연진들이 무언가를 함께 지켜보며 감탄하는가 하면 여러 주제로 이야기를 나누는 모습도 담겼다. 짧은 예고편만으로도 특유의 유쾌한 분위기와 입담이 예고돼 기대감을 높였다.

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유튜브에서 활약 중인 대세 크리에이터들이 한자리에 모여 어떤 이야기를 나눌지 관심이 쏠리고 있다.

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댓글창에는 "라인업이 미쳤다", "각 분야 유튜브 스타들을 다 모아놨다", "유튜브 판 청룡, 백상 시상식 아니냐", "벌써부터 난장판이다", "개그 토론장 같다" 등의 반응을 보였다.

특히 "진짜 젠슨 황이 나오는 줄 알고 들어왔다", "주문한 적 없는 피자·탕수육·김치가 한꺼번에 온 느낌", "라인업도 미쳤는데 난장판은 더 미쳤다", "3~40분으로는 안 된다. 최소 1시간은 넘겨야 한다" 등의 댓글도 이어졌다. 또 "효연이 저기서는 제일 차분해 보인다", "방장(침착맨) 보러 왔다가 난장판만 보고 간다", "요즘 십오야 타율이 미쳤다"는 반응도 쏟아졌다.

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예고편 공개만으로도 뜨거운 관심을 모으면서 본편 공개에 대한 기대감도 높아지고 있다.

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한편 '제1회 유튜브 심포지엄' 1부는 오는 12일 오후 6시, 2부는 19일 오후 6시에 각각 공개될 예정이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com