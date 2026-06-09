"숏단발 촌스러워" 손예진, 스타일링 지적에도 타격 無.."감사합니다"

사진='전람회 채널' 영상 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 손예진이 때아닌 스타일링 지적에도 여유로운 태도로 긍정적인 반응을 보였다.

Advertisement

손예진은 9일 자신의 계정에 "감사합니다"라는 글과 함께 사진 한 장을 공개했다.

공개된 사진 속 손예진은 지난 8일 서울 강남구 건설회관 CG아트홀에서 열린 '제46회 황금촬영상 시상식'에 참석한 모습이다. 그는 시상식 무대에 오른 자신의 모습을 직접 촬영한 사진에 왕관과 하트 이모티콘을 더해 공유하며 밝고 유쾌한 분위기를 전했다. 특히 일부 온라인 커뮤니티를 중심으로 시상식 스타일링을 두고 갑론을박이 이어진 가운데, 손예진은 별다른 해명이나 반박 없이 담담한 반응을 보이며 오히려 긍정적인 메시지로 시선을 모았다.

앞서 손예진은 지난 8일 열린 '제46회 황금촬영상 시상식'에 연핑크 컬러의 롱 드레스와 숏단발 헤어스타일로 등장해 눈길을 끌었다. 특유의 청순한 분위기와 발랄한 매력이 동시에 느껴지는 스타일링이었지만, 일부에서는 아쉬움을 표하는 반응도 나왔다. 네티즌들은 "작품 준비 때문인지 모르겠지만 머리스타일이 다소 어색하다", "드레스와 어울리는 헤어스타일이었으면 더 좋았을 것 같다", "전체적인 조합이 아쉽다" 등 다양한 의견을 남겼다.

Advertisement

반면 손예진은 이날 여우주연상을 수상하며 다시 한 번 존재감을 입증했다. 그는 무대에 올라 "촬영감독님께서 주신 상이라 더욱 소중하게 느껴진다. 사실 영화 '어쩔 수가 없다'는 박찬욱 감독님을 비롯해 최고의 촬영 감독님, 스태프들이 모인 최고의 촬영 현장이었다. 이분들과 훌륭한 배우분들이 아니었으면 이 상을 받지 못했을 것 같다. 앞으로 최고의 현장에 제가 조금이라도 일조할 수 있는 배우가 되기 위해 더욱 애쓰겠다"고 소감을 전했다.