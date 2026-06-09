'오싹한 연애' 옹성우, 온화한 얼굴에 그렇지 못한 야망..극과 극 온도차 변신

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 옹성우가 두 얼굴을 가진 빌런으로 파격 변신에 나선다.

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오는 7월 18일 밤 9시 10분에 첫 방송될 tvN 새 토일드라마 '오싹한 연애'(최정미 극본, 이민수 연출)에서 옹성우가 CL 레이먼드 호텔 대표 강민환 역을 맡아 젠틀한 얼굴 뒤에 숨긴 새까만 야망을 실현한다.

극 중 강민환(옹성우)은 명석한 두뇌에 섹시한 외모를 가진 호텔, 리조트 그룹 CL의 후계자로 계열사인 CL 레이먼드 호텔을 운영 중인 대표다. 매너 있고 합리적인 성격과 깔끔한 일 처리를 자랑하는 능력자답게 절친 천여리(박은빈)를 비롯해 주변 사람들에게 두터운 신망을 받고 있다.

하지만 강민환은 언제든 자신을 따르는 사람들의 신망을 이용할 준비가 되어 있다. 부모님과 회사로부터 사랑과 인정을 받고 싶다는 욕구와 결핍을 충족하고자 목표가 생기면 수단과 방법을 가리지 않기 때문. 온화한 얼굴의 가면을 쓰고 상대의 허점을 노려 끝내 원하는 바를 쟁취해내고야 마는 용의주도한 전략가 강민환의 행보에 이목이 집중된다.

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이런 가운데 공개된 사진 속에는 가면 뒤에 검은 속내를 감추고 있는 강민환의 모습이 담겨 그를 더욱 궁금케 한다. 사람들 앞에서는 항상 정중한 태도를 유지하고 있지만 강민환의 눈빛에는 어딘지 모르게 서늘한 기운이 묻어나고 있다.

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이러한 강민환 캐릭터의 반전 면모는 배우 옹성우의 열연으로 한층 긴장감 있게 완성될 예정이다. 연기와 예능, 음악 등 장르를 넘나들며 시청자들의 마음을 매료시켰던 만큼 드라마 '오싹한 연애'에서만 볼 수 있는 오리지널 캐릭터 강민환 역을 통해 매력적인 빌런의 계보를 이어갈 옹성우의 변신이 기대되고 있다.

'오싹한 연애'는 귀신을 보는 재벌 상속녀와 귀신을 가장 무서워하는 열혈 검사의 좌충우돌 오컬트 로맨스를 다룬 드라마다. 박은빈, 양세종, 옹성우, 조혜주, 김도완, 예수정 등이 출연하고 최정미 작가가 극본을, 이민수 감독이 연출을 맡았다. 오는 7월 18일 밤 9시 10분 tvN에서 첫 방송된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com