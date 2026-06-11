'참교육' 김무열, 액션보다 힘들었던 초등학교 촬영 "대답하면 안 끝나"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 김무열이 액션 연기보다 더 힘들었던 아역 배우들과의 촬영 비하인드를 공개했다.

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10일 넷플릭스의 공식 유튜브 채널에는 '[홍.건.데] 참교육 2편 김무열이 액션보다 더 힘들어했다던 장면? | 참교육 홍보하러 온 건 맞는데'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 김무열은 드라마 '참교육' 속 초등학교 장면 촬영 당시를 떠올렸다. 그는 "촬영이 진짜 힘들었다. (아역들이) 너무 숙달되고 훌륭한 연기자들이어서 연기할 때 뭔가 하고 싶은 게 생기거나 느껴지면 해야 한다"고 말했다.

이어 급식실 장면 비하인드를 공개했다. 김무열은 "다 같이 급식실에서 밥 먹는 걸 내가 지도하는 장면이었다. 디렉션은 '방울토마토 주세요' 한마디였는데 한 아이가 와서 '나는 방울토마토 싫어한다'라고 감독님한테 말했다"며 "그래서 '그러면 넌 안 먹으면 돼. 달라고 안 하면 돼'라고 말하고 촬영 시작하니까 바로 '나는 방울토마토 싫어한다'고 하더라"고 설명했다.

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그러면서 "'그럼 선생님 줘'라고 애드리브로 받았다. 그랬더니 다른 애들이 다 따라 하는 거다. '먹기 싫어요', '안 먹을 건데'라고 하면서 방울토마토를 다 줘서 갑자기 내 손에 방울토마토가 한가득 생겼다"고 말해 웃음을 자아냈다. 이를 들은 이성민은 "아기들 특징이 그렇다. 한 마디 하면 다 한다"며 웃었다.

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함께 공개된 촬영 영상에는 김무열과 아이들의 유쾌한 케미도 담겼다. 촬영 전 아이들이 "선생님이랑 우리 태권도 관장님이랑 싸우면 누가 이겨요?"라고 묻자 김무열은 "내가"라고 자신 있게 답했다. 또 "선생님 김무열 맞죠?"라는 질문에는 "아니"라고 답해 웃음을 안겼다.

김무열은 리허설에도 온 힘을 쏟는 아역 배우들의 열정에 진이 빠진 모습을 보이기도 했다. 또 메가폰을 들고 아이들을 지도하는 감독을 보며 "감독님이 목이 쉬어서 결국 메가폰까지 꺼냈다"고 전했다.

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유병재는 "너무 예쁘고 귀엽고 사랑스럽지만 다른 액션신보다 쉽지 않았을 거 같다"며 말했고, 김무열은 "아이들은 그냥 그렇게 계속 즉각적으로 산다"며 웃었다.

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조나단이 "'김무열 맞죠?'라고 애드리브 날린 건데 왜 안 받아주냐"고 묻자 김무열은 "그거는 연기랑 관계가 없는 거다. 내 뒤통수를 찍는 장면이라서 내 입이 안 나오니까 애들이 조용하면 '얘들아 놀아, 지금 떠들어도 돼'라고 하면 애들이 갑자기 그런 이야기를 하는 거다"라고 설명했다. 이어 "내가 대답하기 시작하면 안 끝난다"고 털어놔 폭소케 했다.