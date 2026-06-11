"당신은 MC 챔피언" 젠슨 황도 첫눈에 알아본 유재석 진행능력 '폭풍 칭찬'

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[스포츠조선 김준석 기자] 젠슨 황 엔비디아(NVIDIA) 최고경영자(CEO)가 국민 MC 유재석을 향해 진심 어린 찬사를 보냈다.

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상대방의 말을 귀 기울여 듣고, 누구나 이해할 수 있도록 쉽게 풀어내는 능력이 인상적이었다는 평가다.

10일 방송된 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 젠슨 황이 출연해 유재석과 대화를 나눴다.

이날 젠슨 황은 유재석을 "MC 챔피언"이라고 소개하며 "그냥 'MC 유(MC Yoo)'로 불러달라"는 유재석의 말에 웃음을 보였다.

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이어 젠슨 황은 "재석 님이 말하는 방식만 봐도 매우 훌륭한 경청가라는 걸 알겠다"고 운을 뗐다.

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그는 "제가 하는 말을 모두 귀담아듣고 그 의미를 경청하고 있다"며 "재석 님은 그것을 사람들이 배우고 이해할 수 있도록 잘 설명해 주고 있다"고 극찬했다.

또한 "그것이 바로 재석 님의 일이라는 것을 알 수 있었다"며 "10년 후에도 여전히 시청자들을 위해 일하고 있을 것"이라고 말해 유재석을 감동하게 했다.

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이에 유재석은 "오늘 출연해 주셔서 감사하다"고 인사를 전했고, 젠슨 황은 "오늘 정말 좋았다. 말씀을 너무 잘 들어주신다"고 다시 한번 칭찬을 아끼지 않았다.

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짧은 만남이었지만 두 사람은 깊은 인상을 주고받았다.

유재석은 젠슨 황에게 "형님 10년 후에 우리 만나요"라고 이야기했고, 젠슨 황은 "10년 후보다 더 빨리 만나길 바란다. 다음에는 같이 삼겹살을 먹자"라고 화답했다.

narusi@sportschosun.com